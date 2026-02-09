Μαρτίνς: «Όχι με αυτό τον τρόπο»

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Ούγκο Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής της ΑΕΛ, αφού έδωσε συγχαρητήρια στην Ε.Ν. Ύψωνα, σημειώνοντας πως άξιζε τη νίκη, τόνισε: «Hμασταν απλά έντεκα ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Δεν είχαμε πάθος. Υπήρχαν πέντε μέρες απόσταση από το προηγούμενο μας ματς και δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν ήμασταν καλοί».

Και συμπλήρωσε: «Απολογούμαι στον κόσμο της ΑΕΛ. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να χάσεις, να πάρεις ισοπαλία ή να κερδίσεις αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Η Ε.Ν.Ύψωνα έπαιξει πολύ καλά, ήταν πανέτοιμη και άξιζε να κερδίσει».

Καταληκτικά είπε: «Δεν γνωρίζω τι πρέπει να αλλάξει, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν περίμενα μια τόσο φτωχή εμφάνιση. Από τότε που ήρθαμε στην ομάδα δεν υπάρχει σταθερότητα, κυρίως μετά από μεγάλες νίκες. Θα έπρεπε να μας παρασύρει η σταθερότητα αλλά και το πάθος του κόσμου».