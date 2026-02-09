ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άγρια μάχη στο κάτω διάζωμα και ο Άρης που δεν σηκώνει κεφάλι
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Η σπουδαία απόδραση της Ανόρθωσης από τη Λεμεσό σε βάρος του Άρη, η τριάρα της Ε.Ν. Ύψωνα επί της ΑΕΛ που μπορεί να θεωρηθεί και,... έκπληξη και η επικράτηση της Ομόνοιας Αραδίππου απέναντι στον Ακρίτα, διαμόρφωσαν ένα... άγριο σκηνικό στη μάχη του υποβιβασμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη 8η θέση μέχρι την 13η η διαφορά είναι τέσσερις βαθμοί! Την ίδια στιγμή ο Άρης όλο και οπισθοχωρεί, όχι μόνο για τη μάχη του τίτλου, αλλά και για την έξοδο στην Ευρώπη.
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ένωση - Εθνικός Άχνας 0-2
(50’ Αντερέγκεν, 66’ Σιβέιρο)
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-2
(45' Κούτσακος / 45+4' Καμπρέρα, 81' Ροντέν )
Απόλλων - Ολυμπιακός 3-1
(45+4' Τόμας, 70΄Ζμέρχαλ, 83' Βεϊσμπέκ / 11' Ενρίκε)
Πάφος FC - Ομόνοια 2-4
(8' Πηλέας, 79' Λελέ / 11' Μαέ, 49', 81', 90' Σεμέδο)
Άρης - Ανόρθωση 0-1
(45΄ πέν. Λόπες)
Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας 2-0
(12΄ Μουαντίπ, 89΄ Λομόνακο
Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ 3-0
(37΄ Τσεπάκ, 40΄ Πάνκοφ, 57΄ Μπα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
19:00 Ανόρθωση – Ε.Ν. Ύψωνα
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
16:00 Ακρίτας – Άρης
17:00 Ομόνοια – Ένωση
19:00 ΑΕΚ – Απόλλων
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου
16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ
19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC