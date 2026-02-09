ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άγρια μάχη στο κάτω διάζωμα και ο Άρης που δεν σηκώνει κεφάλι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άγρια μάχη στο κάτω διάζωμα και ο Άρης που δεν σηκώνει κεφάλι

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Η σπουδαία απόδραση της Ανόρθωσης από τη Λεμεσό σε βάρος του Άρη, η τριάρα της Ε.Ν. Ύψωνα επί της ΑΕΛ που μπορεί να θεωρηθεί και,... έκπληξη και η επικράτηση της Ομόνοιας Αραδίππου απέναντι  στον Ακρίτα, διαμόρφωσαν ένα... άγριο σκηνικό στη μάχη του υποβιβασμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη 8η θέση μέχρι την 13η η διαφορά είναι τέσσερις βαθμοί! Την ίδια στιγμή ο Άρης όλο και οπισθοχωρεί, όχι μόνο για τη μάχη του τίτλου, αλλά και για την έξοδο στην Ευρώπη.

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση - Εθνικός Άχνας 0-2

(50’ Αντερέγκεν, 66’ Σιβέιρο)

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-2

(45' Κούτσακος / 45+4' Καμπρέρα, 81' Ροντέν )

Απόλλων - Ολυμπιακός 3-1

(45+4' Τόμας, 70΄Ζμέρχαλ, 83' Βεϊσμπέκ / 11' Ενρίκε)

Πάφος FC - Ομόνοια 2-4

(8' Πηλέας, 79' Λελέ / 11' Μαέ, 49', 81', 90' Σεμέδο)

Άρης - Ανόρθωση 0-1

(45΄ πέν. Λόπες)

Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας 2-0

(12΄ Μουαντίπ, 89΄ Λομόνακο

Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ 3-0

(37΄ Τσεπάκ, 40΄ Πάνκοφ, 57΄ Μπα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 

19:00 Ανόρθωση – Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας  – Άρης

17:00 Ομόνοια – Ένωση

19:00 ΑΕΚ – Απόλλων

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC

Κατηγορίες

ΟμαδεςΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χειρουργήθηκε ο Μερίνο και η Άρσεναλ θα συνεχίσει να κυνηγά τον τίτλο δίχως αυτόν...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην 7η απόπειρα ξόρκισε την κατάρα η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άγρια μάχη στο κάτω διάζωμα και ο Άρης που δεν σηκώνει κεφάλι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η Ανορθωσιάτικη έκρηξη χαράς και η αφιέρωση στον κάπτεν Αρτυματά!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δύσκολο να σχολιάσω...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όχι με αυτό τον τρόπο»

ΑΕΛ

|

Category image

Καμορανέζι: «Μια νίκη που ήρθε με πολλές θυσίες»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «χρυσή» νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου επί του Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη επιτυχία της Ανόρθωσης στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... πάρτι της Ε.Ν. Ύψωνα απέναντι στο «φάντασμα» της ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τεράστιο διπλό με Καμορανέζι η Ανόρθωση, που έβγαλε νοκ άουτ τον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βαθιά ανάσα με... ήρωα Κότσιτς για Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος για την Ε.Ν. Ύψωνα που έκοψε τα φτερά της ΑΕΛ και άνοιξε τα δικά της

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη