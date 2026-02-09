ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άγρια μάχη στο κάτω διάζωμα και ο Άρης που δεν σηκώνει κεφάλι

Η σπουδαία απόδραση της Ανόρθωσης από τη Λεμεσό σε βάρος του Άρη, η τριάρα της Ε.Ν. Ύψωνα επί της ΑΕΛ που μπορεί να θεωρηθεί και,... έκπληξη και η επικράτηση της Ομόνοιας Αραδίππου απέναντι στον Ακρίτα, διαμόρφωσαν ένα... άγριο σκηνικό στη μάχη του υποβιβασμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη 8η θέση μέχρι την 13η η διαφορά είναι τέσσερις βαθμοί! Την ίδια στιγμή ο Άρης όλο και οπισθοχωρεί, όχι μόνο για τη μάχη του τίτλου, αλλά και για την έξοδο στην Ευρώπη.

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση - Εθνικός Άχνας 0-2

(50’ Αντερέγκεν, 66’ Σιβέιρο)

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-2

(45' Κούτσακος / 45+4' Καμπρέρα, 81' Ροντέν )

Απόλλων - Ολυμπιακός 3-1

(45+4' Τόμας, 70΄Ζμέρχαλ, 83' Βεϊσμπέκ / 11' Ενρίκε)

Πάφος FC - Ομόνοια 2-4

(8' Πηλέας, 79' Λελέ / 11' Μαέ, 49', 81', 90' Σεμέδο)

Άρης - Ανόρθωση 0-1

(45΄ πέν. Λόπες)

Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας 2-0

(12΄ Μουαντίπ, 89΄ Λομόνακο

Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ 3-0

(37΄ Τσεπάκ, 40΄ Πάνκοφ, 57΄ Μπα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

19:00 Ανόρθωση – Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας – Άρης

17:00 Ομόνοια – Ένωση

19:00 ΑΕΚ – Απόλλων

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC