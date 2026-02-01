Εσκρίτσε: «Επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο για το πρώτο μου βήμα εκτός Ισπανίας»

Τους λόγους που τον΄ώθησαν να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Απόλλωνα και να βγει για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας αλλά και τις προσδοκίες του, εξήγησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Απόλλωνα, ο Ντάνι Εσκρίτσε.

Ο 27χρονος Ισπανός, ανακοινώθηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Απόλλωνα.

Καλωσόρισες στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι;

«Είμαι λίγο αγχωμένος, για να είμαι ειλικρινής. Το ταξίδι ήταν μεγάλο και κουραστικό, αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Τι σε έπεισε να έρθεις στον Απόλλωνα και να πάρεις αυτή τη νέα πρόκληση;

«Αυτό που με έπεισε ήταν ότι ο σύλλογος πίστεψε πολύ σε εμένα από την πρώτη στιγμή. Μου έδειξαν εμπιστοσύνη και αυτό με έκανε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Δεν είχα ξαναφύγει ποτέ από την Ισπανία και για την πρώτη μου εμπειρία στο εξωτερικό πιστεύω ότι επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο. Ελπίζω να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».

Τι ήξερες για τον σύλλογο και το κυπριακό πρωτάθλημα πριν έρθεις;

«Είχα ακούσει ότι το πρωτάθλημα είναι απαιτητικό και ότι υπάρχει καλό επίπεδο, αλλά όταν δεν έχεις πρόταση, δεν ασχολείσαι τόσο. Όταν ήρθε η κλήση, άρχισα να ενδιαφέρομαι περισσότερο».

Μίλησες με κάποιον για να μάθεις περισσότερα για την ομάδα και τη λίγκα;

«Ναι, μίλησα με τον Μπράντον, με τον οποίο είχα παίξει ως αντίπαλοι στην Ισπανία. Μου είπε τα καλύτερα για τον σύλλογο, την πόλη και τους ανθρώπους. Επειδή όλα έγιναν πολύ γρήγορα και έπρεπε να αποφασίσω μέσα σε λίγες ώρες, αυτή η συζήτηση με βοήθησε πολύ».

Τι τον ρώτησες πρώτο;

«Τον ρώτησα κυρίως για τη ζωή στην πόλη, την καθημερινότητα, τον σύλλογο, τα αποδυτήρια και τον προπονητή. Ήθελα να ξέρω πώς είναι η καθημερινότητα και πώς είναι η ζωή εδώ».

Τι πιστεύεις ότι μπορείς να προσφέρεις στον Απόλλωνα;

«Μπορώ να προσφέρω την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και τον χαρακτήρα μου. Θέλω να δείξω τι αξίζω και να καθιερωθώ στην ομάδα. Θα είναι μια γρήγορη περίοδος, αλλά πιστεύω ότι είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό».

Πώς θα περιέγραφες το αγωνιστικό σου στυλ;

«Μου αρέσει να παίζω επιθετικά, να ψάχνω την εστία, να πηγαίνω προς τα μπροστά, να νικάω τον αντίπαλο είτε από το κέντρο είτε από πλάγια και πάντα να στοχεύω στο γκολ».

Ο Απόλλωνας θέλει να κυριαρχεί στο γήπεδο. Πώς βλέπεις αυτό το στυλ παιχνιδιού;

«Είναι το στυλ που μου ταιριάζει περισσότερο. Μου αρέσει όταν η ομάδα κυριαρχεί, πιέζει τον αντίπαλο και τον κρατά στο μισό γήπεδο. Εκεί δημιουργούνται οι ευκαιρίες, τα γκολ και οι προσωπικές ενέργειες».

Είναι η πρώτη σου φορά εκτός Ισπανίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα;

«Είναι το πιο σημαντικό βήμα της ζωής μου. Πίστευα ότι θα συνεχίσω στην Ισπανία, αλλά ήρθε αυτή η ευκαιρία και ένιωσα ότι ήταν η στιγμή να βγω από τη ζώνη άνεσής μου. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να το κάνω».

Έχεις εμπειρία από τη La Liga. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα;

«Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν το πόσο καθοριστικές είναι οι λεπτομέρειες στο κορυφαίο επίπεδο. Στη La Liga κάθε ευκαιρία τιμωρείται και κάθε λάθος κοστίζει. Εκεί έμαθα πόσο σημαντικό είναι να είσαι αποφασιστικός και στις δύο περιοχές».

Ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Απόλλωνα;

«Ελπίζω να είστε χαρούμενοι που είμαι εδώ, όπως είμαι κι εγώ. Θέλω να πετύχουμε μεγάλα πράγματα φέτος και να ανταποδώσω όλη την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας».