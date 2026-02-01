ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εσκρίτσε: «Επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο για το πρώτο μου βήμα εκτός Ισπανίας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εσκρίτσε: «Επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο για το πρώτο μου βήμα εκτός Ισπανίας»

Κλειδί ο Μπράντον Τόμας για την έλευση του στον Απόλλωνα.

Τους λόγους που τον΄ώθησαν να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Απόλλωνα και να βγει για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας αλλά και τις προσδοκίες του, εξήγησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Απόλλωνα, ο Ντάνι Εσκρίτσε.

Ο 27χρονος Ισπανός, ανακοινώθηκε λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Απόλλωνα.

Καλωσόρισες στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι;

«Είμαι λίγο αγχωμένος, για να είμαι ειλικρινής. Το ταξίδι ήταν μεγάλο και κουραστικό, αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Τι σε έπεισε να έρθεις στον Απόλλωνα και να πάρεις αυτή τη νέα πρόκληση;

«Αυτό που με έπεισε ήταν ότι ο σύλλογος πίστεψε πολύ σε εμένα από την πρώτη στιγμή. Μου έδειξαν εμπιστοσύνη και αυτό με έκανε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Δεν είχα ξαναφύγει ποτέ από την Ισπανία και για την πρώτη μου εμπειρία στο εξωτερικό πιστεύω ότι επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο. Ελπίζω να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».

Τι ήξερες για τον σύλλογο και το κυπριακό πρωτάθλημα πριν έρθεις;

«Είχα ακούσει ότι το πρωτάθλημα είναι απαιτητικό και ότι υπάρχει καλό επίπεδο, αλλά όταν δεν έχεις πρόταση, δεν ασχολείσαι τόσο. Όταν ήρθε η κλήση, άρχισα να ενδιαφέρομαι περισσότερο».

Μίλησες με κάποιον για να μάθεις περισσότερα για την ομάδα και τη λίγκα;

«Ναι, μίλησα με τον Μπράντον, με τον οποίο είχα παίξει ως αντίπαλοι στην Ισπανία. Μου είπε τα καλύτερα για τον σύλλογο, την πόλη και τους ανθρώπους. Επειδή όλα έγιναν πολύ γρήγορα και έπρεπε να αποφασίσω μέσα σε λίγες ώρες, αυτή η συζήτηση με βοήθησε πολύ».

Τι τον ρώτησες πρώτο;

«Τον ρώτησα κυρίως για τη ζωή στην πόλη, την καθημερινότητα, τον σύλλογο, τα αποδυτήρια και τον προπονητή. Ήθελα να ξέρω πώς είναι η καθημερινότητα και πώς είναι η ζωή εδώ».

Τι πιστεύεις ότι μπορείς να προσφέρεις στον Απόλλωνα;

«Μπορώ να προσφέρω την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και τον χαρακτήρα μου. Θέλω να δείξω τι αξίζω και να καθιερωθώ στην ομάδα. Θα είναι μια γρήγορη περίοδος, αλλά πιστεύω ότι είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό».

Πώς θα περιέγραφες το αγωνιστικό σου στυλ;

«Μου αρέσει να παίζω επιθετικά, να ψάχνω την εστία, να πηγαίνω προς τα μπροστά, να νικάω τον αντίπαλο είτε από το κέντρο είτε από πλάγια και πάντα να στοχεύω στο γκολ».

Ο Απόλλωνας θέλει να κυριαρχεί στο γήπεδο. Πώς βλέπεις αυτό το στυλ παιχνιδιού;

«Είναι το στυλ που μου ταιριάζει περισσότερο. Μου αρέσει όταν η ομάδα κυριαρχεί, πιέζει τον αντίπαλο και τον κρατά στο μισό γήπεδο. Εκεί δημιουργούνται οι ευκαιρίες, τα γκολ και οι προσωπικές ενέργειες».

Είναι η πρώτη σου φορά εκτός Ισπανίας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το βήμα;

«Είναι το πιο σημαντικό βήμα της ζωής μου. Πίστευα ότι θα συνεχίσω στην Ισπανία, αλλά ήρθε αυτή η ευκαιρία και ένιωσα ότι ήταν η στιγμή να βγω από τη ζώνη άνεσής μου. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να το κάνω».

Έχεις εμπειρία από τη La Liga. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα;

«Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν το πόσο καθοριστικές είναι οι λεπτομέρειες στο κορυφαίο επίπεδο. Στη La Liga κάθε ευκαιρία τιμωρείται και κάθε λάθος κοστίζει. Εκεί έμαθα πόσο σημαντικό είναι να είσαι αποφασιστικός και στις δύο περιοχές».

Ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Απόλλωνα;

«Ελπίζω να είστε χαρούμενοι που είμαι εδώ, όπως είμαι κι εγώ. Θέλω να πετύχουμε μεγάλα πράγματα φέτος και να ανταποδώσω όλη την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Μάριο Ηλία στην κορυφή η Ανόρθωση - Οι επιλογές του Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE στις 16:00 το Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ναυάγησε» του Λούκμαν στη Φενέρμπαχτσε και κλείνει στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόκοβιτς: «Συγχαρητήρια Κάρλος, αυτό που έκανες είναι ιστορικό»

Τένις

|

Category image

Με Ντιουνκού και Μασούρα στα δύο άκρα - Η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Πάφος FC έβγαλε ασπροπρόσωπο το κυπριακό ποδόσφαιρο

Απόψεις

|

Category image

Ο Στρεφέτσα υπογράφει στην Πάρμα, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου

Ελλάδα

|

Category image

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Τζόκοβιτς και έγινε «βασιλιάς» για πρώτη φορά στο Australian Open

Τένις

|

Category image

Εσκρίτσε: «Επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο για το πρώτο μου βήμα εκτός Ισπανίας»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός παίρνει Ερνάντεθ από τη Λεγκανές»

Ελλάδα

|

Category image

Ρωσικό «κτύπημα» με Τσερίσεφ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ιωάννου και Κάστανος οι stars της μεταγραφικής περιόδου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Λίβερπουλ κυνηγά την περίπτωση του Χεερτρούιντα της Σάντερλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά για όσους προσβάλλουν τους νεκρούς

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα: Όταν τα σχέδια αλλάζουν για... καλό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη