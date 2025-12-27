Πλήρωσε την αστοχία της και λύγισε στην Πάρμα η Φιορεντίνα

Οι «βιόλα» είχαν τον έλεγχο και περισσότερες τελικές (23-13), όμως αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια.

Η Πάρμα βρήκε τη στιγμή της στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και δεν τη σπατάλησε. Στο 48ο λεπτό ο Πελεγκρίνο δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Σόρενσεν εκτέλεσε για το 1-0, σκορ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.

Παρά τις αλλαγές και την αυξημένη πίεση μέχρι το φινάλε, η Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε, με τους «παρμένζι» να αντέχουν και να πανηγυρίζουν ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τους 17 βαθμούς και παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

Πηγή: ΑΠΕ