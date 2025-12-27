ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παυλίδης: «Φανταστικό να βρίσκομαι κοντά σε Χάαλαντ και Eμπαπέ»

Δημοσιευτηκε:

Αφήνει τη σφραγίδα του ο Ελλαδίτης επιθετικός.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραχώρησε μία συνέντευξη στο επίσημο σάιτ της Μπενφίκα με αφορμή το γεγονός ότι έφτασε τα 50 γκολ με την φανέλα της ομάδας του. Ο Έλληνας επιθετικός τόνισε πως είναι υπέροχο συναίσθημα και ότι δεν περίμενε να τα καταφέρει τόσο γρήγορα.

Παράλληλα, σχολίασε τα χατ τρικ που έχει πετύχει με την φανέλα των Λουζιτανών ξεκαθαρίζοντας πως το αγαπημένο του είναι φυσικά εκείνο κόντρα στην Μπαρτσελόνα ενώ δεν παρέλειψε να περιγράψει την χαρά που νιώθει για το γεγονός πως το 2025 βρέθηκε κοντά στους Χάαλαντ και Μπαπέ σε επίπεδο σκοραρίσματος.

Η συνέντευξη του Βαγγέλη Παυλίδη

Για τα 50 γκολ

«Είναι πραγματικά ένα απίστευτο συναίσθημα. Δεν περίμενα να έχω ήδη 50 γκολ, είμαι στη Μπενφίκα μόλις έναν χρόνο και μισό. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό το ρεκόρ».

Για το πρώτο του τέρμα

«Ήταν ένα συναισθηματικό γκολ και ταυτόχρονα ανακουφιστικό. Το να θυμάσαι το πρώτο σου γκολ με τη Μπενφίκα είναι πάντα ξεχωριστό».

Το καλύτερο γκολ του

«Νομίζω ότι ήταν το γκολ απέναντι στη Μονακό, εκτός έδρας. Καλή τεχνική, καλή πάσα από τον Τομάς (Αραούχο). Ήταν ένα καλό, όμορφο γκολ και μια σημαντική νίκη».

Το πιο σημαντικό

«Δεν ξέρω. Θα διαλέξω ένα από τα τρία που πέτυχα στο Πόρτο».

Η πρώτη ντοπιέτα (δύο γκολ σ' ένα ματς)

«Στο Λιγκ Καπ. Μπήκα ως αλλαγή… Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα εδώ στη Μπενφίκα, αλλά φυσικά το να σκοράρεις γκολ σε κάνει πάντα να νιώθεις καλύτερα και πιο σημαντικός για την ομάδα.»

Το πρώτο χατ τρικ

«Ήταν απέναντι στην… Μπαρτσελόνα. Πραγματικά ξεχωριστό και σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League, απίστευτο».

Τα χατ τρικ της καριέρας του

«Δεν ήταν και τόσα πολλά, νομίζω ήταν τέσσερα. Εύκολη ερώτηση. Μπαρτσελόνα, Πόρτο, Μορεϊρένσε και… δεν θυμάμαι το άλλο. Αρούκα, αυτό είναι».

Ο έπαινος από τον Ζοσέ Μουρίνιο

«Είναι πάντα ωραίο να ακούς θετικά λόγια από τον προπονητή και να βλέπεις τις προσπάθειές σου να αναγνωρίζονται, πέρα από τα γκολ. Τη στάση μου και τη δουλειά μου στην άμυνα. Θέλω να βοηθάω την ομάδα και πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίζει η ομάδα».

Στο βάθρο για το 2025

«Ήταν μια καλή χρονιά για μένα και φυσικά ξέρω ότι αυτοί οι δύο παίκτες (Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν) ήταν μπροστά από μένα. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι κοντά τους και μπροστά από άλλους ποιοτικούς παίκτες. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Το μήνυμά του στους φίλους της Μπενφίκα

«Σας ευχαριστώ για όλα, φίλαθλοι της Μπενφίκα. Είμαστε μαζί σε αυτό».

Διαβαστε ακομη