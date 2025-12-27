Έξοδος... κινδύνου αλλά φαβορί η Γιουβέντους
Δράση στην Ιταλία με κομβικές αναμετρήσεις.
Με πέντε παιχνίδια συνεχίζεται η Serie, με τις αναμετρήσεις για τη 17η αγωνιστική.
Τα βλέμματα στρέφονται στην έξοδο της Γιουβέντους η οποία θα παίζει με την επικίνδυνη Πίζα και με το διπλό θα πλησιάσει και άλλο την κορυφή, αναμένοντας απώλειες των προπορεύομενων ομάδων.
Νέα ανάσα αναζητά η Φιορεντίνα κόντρα στην Πάρμα, στο εναρκτήριο ματς της αγωνιστικής ενώ το δικό του ενδιαφέρον έχει το ματς ανάμεσα σε Ουντινέζε και Λάτσιο.
Σάββατο 27/12
13:30 Πάρμα-Φιορεντίνα
16:00 Λέτσε-Κόμο
16:00 Τορίνο-Κάλιαρι
19:00 Ουντινέζε-Λάτσιο
21:45 Πίζα-Γιουβέντους
Κυριακή 28/12
13:30 Μίλαν-Βερόνα
16:00 Κρεμονέζε-Νάπολι
19:00 Μπολόνια-Σασουόλο
21:45 Αταλάντα-Ίντερ
Δευτέρα 29/12
21:45 Ρόμα-Τζένοα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ίντερ 33 -15αγ.
Μίλαν 32 -15αγ.
Νάπολι 31 -15αγ.
Ρόμα 30
Γιουβέντους 29
Μπολόνια 25 -15αγ.
Κόμο 24 -15αγ.
Λάτσιο 23
Αταλάντα 22
Σασουόλο 21
Κρεμονέζε 21
Ουντινέζε 21
Τορίνο 20
Λέτσε 16 -15αγ.
Κάλιαρι 15
Πάρμα 14 -15αγ.
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -15αγ.
Πίζα 11
Φιορεντίνα 9