Έξοδος... κινδύνου αλλά φαβορί η Γιουβέντους

Δράση στην Ιταλία με κομβικές αναμετρήσεις.

Με πέντε παιχνίδια συνεχίζεται η Serie, με τις αναμετρήσεις για τη 17η αγωνιστική.

Τα βλέμματα στρέφονται στην έξοδο της Γιουβέντους η οποία θα παίζει με την επικίνδυνη Πίζα και με το διπλό θα πλησιάσει και άλλο την κορυφή, αναμένοντας απώλειες των προπορεύομενων ομάδων. 

Νέα ανάσα αναζητά η Φιορεντίνα κόντρα στην Πάρμα, στο εναρκτήριο ματς της αγωνιστικής ενώ το δικό του ενδιαφέρον έχει το ματς ανάμεσα σε Ουντινέζε και Λάτσιο.

Σάββατο 27/12

13:30 Πάρμα-Φιορεντίνα

16:00 Λέτσε-Κόμο

16:00 Τορίνο-Κάλιαρι

19:00 Ουντινέζε-Λάτσιο

21:45 Πίζα-Γιουβέντους

Κυριακή 28/12

13:30 Μίλαν-Βερόνα

16:00 Κρεμονέζε-Νάπολι

19:00 Μπολόνια-Σασουόλο

21:45 Αταλάντα-Ίντερ

Δευτέρα 29/12

21:45 Ρόμα-Τζένοα

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Γιουβέντους 29

Μπολόνια 25 -15αγ.

Κόμο 24 -15αγ.

Λάτσιο 23

Αταλάντα 22

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Ουντινέζε 21

Τορίνο 20

Λέτσε 16 -15αγ.

Κάλιαρι 15

Πάρμα 14 -15αγ.

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9

