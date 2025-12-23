Ο Νεϊμάρ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και κάνει «αγώνα δρόμου» για το Μουντιάλ

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση στο γόνατό του, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Σάντος, με τον εξτρέμ να ξεκινάει με γοργούς ρυθμούς την διαδικασία της αποθεραπείας του, ενόψει του Μουντιάλ 2026 στο οποίο έχει δηλώσει πως θέλει να βρίσκεται.

Όπως άλλωστε είχε δηλώσει και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, ο Νεϊμάρ θα πρέπει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση ώστε να συμπεριληφθεί στην τελική αποστολή της Βραζιλίας σε ένα ακόμη Μουντιάλ, που θα λάβει χώρα στα γήπεδα της Β. Αμερικής.

Η Σάντος με επίσημη ανακοίνωση, ενημέρωσε για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της ο οποίος τη φετινή σεζόν την έσωσε στο παρά πέντε από τον υποβιβασμό, πετυχαίνοντας 5 τέρματα στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας του, αγωνιζόμενος ως τραυματίας.

H ανακοίνωση της Σάντος:

«Ο ποδοσφαιριστής Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το πρωί της Δευτέρας (22/12) στο Mater Dei Nova Lima, την οποία πραγματοποίησε ο Δρ. Ροντρίγκο Λασμάρ και η ιατρική του ομάδα. Πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική επέμβαση για την αντιμετώπιση τραυματισμού στον έσω μηνίσκο. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και ο αθλητής είναι καλά στην υγεία του»

