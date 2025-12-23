«Κλέβει τον τεχνικό διευθυντή της Τότεναμ η Φιορεντίνα»

Οι «Βιόλα» στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης, θέλουν να αλλάξουν και τεχνικό διευθυντή στα πλαίσια του rebuild.

Όμως τα δημοσιεύματα στην Ιταλία που αναφέρουν ότι ο Φάμπιο Παρατίτσι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή, η πλευρά της Τότεναμ επιμένει ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επαφή από τον σύλλογο της Serie A.

Ωστόσο, νέο ρεπορτάζ από τους Ιταλούς, αναφέρει ότι αναμένεται πολύ σύντομα επίσημη προσέγγιση από τη Φιορεντίνα, καθώς ο σύλλογος παραμένει αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να πείσει τον έμπειρο παράγοντα να επιστρέψει στην Ιταλία και να αφήσει τον ρόλο του στο βόρειο Λονδίνο.

sdna.gr