ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλέβει τον τεχνικό διευθυντή της Τότεναμ η Φιορεντίνα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κλέβει τον τεχνικό διευθυντή της Τότεναμ η Φιορεντίνα»

Η Φιορεντίνα διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο και κάνει ότι μπορεί για να μαζέψει το άσχημο πρώτο μισό της σεζόν.

Οι «Βιόλα» στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης, θέλουν να αλλάξουν και τεχνικό διευθυντή στα πλαίσια του rebuild.

Όμως τα δημοσιεύματα στην Ιταλία που αναφέρουν ότι ο Φάμπιο Παρατίτσι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή, η πλευρά της Τότεναμ επιμένει ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επαφή από τον σύλλογο της Serie A.

Ωστόσο, νέο ρεπορτάζ από τους Ιταλούς, αναφέρει ότι αναμένεται πολύ σύντομα επίσημη προσέγγιση από τη Φιορεντίνα, καθώς ο σύλλογος παραμένει αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να πείσει τον έμπειρο παράγοντα να επιστρέψει στην Ιταλία και να αφήσει τον ρόλο του στο βόρειο Λονδίνο.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άσχημα νέα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τόσο θα λείψει ο Μπρούνο Φερνάντες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Στα υπόψη ο Σάλιακας

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σλοβενίας!

Ελλάδα

|

Category image

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Μανδά η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τύφλα να΄χουν οι φορ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για μεταγραφές»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπήκε αμέσως χειρουργείο ο Ίσακ, αδιευκρίνιστο πόσους μήνες θα λείψει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να κυριαρχήσουμε, δεν είμαστε καν κοντά, η μάχη για την τετράδα θα είναι δύσκολη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Φάνηκε στην ΑΕΛ...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τα τέρματα των αγώνων της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στις 5 Ιανουαρίου οι αγώνες της Α' Φάσης του Κυπέλλου Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Χωρίς κόσμο με Ακρίτα και ΑΕΚ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη