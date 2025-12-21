Με περίπατο στην τρίτη θέση η Ατλέτικο

Μετά από ένα κακό διάστημα που διύνησε, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει αρχίσει να παίρνει φόρα και πάλι, καθώς η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνα έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά την δύσκολη πρόκριση στο Copa del Rey, οι Ροχιμπλάνκος έφυγαν από την έδρα της Τζιρόνα με το «τρίποντο» (0-3) και προσπέρασαν την Βιγιαρεάλ στην 3η θέση της La Liga.

Εν πολλοίς, το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο όταν η Ατλέτικο «χτύπησε» δις παίρνοντας σαφές προβάδισμα. Στο 13ο λεπτό, ο Κόκε έδειξε τον δρόμο σκοράροντας με μακρινό σουτ που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον γκολκίπερ της Τζιρόνα. Όταν χρειάστηκε να επέμβει ο Όμπλακ στην ενέργεια του Βίτσελ λίγο αργότερα, το έκανε αποτελεσματικά κρατώντας την εστία του ανέπαφη.

Το επόμενο βήμα έγινε στο 38' με την ενέργεια του Γκάλαχερ, όταν η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό της Τζιρόνα καταλήγοντας στα δίχτυα. Ο ρυθμός έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, η Ατλέτικο είχε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες φτάνοντας εν τέλει στο γκολ που «σφράγισε» τη νίκη. Οι παίκτες του Σιμεόνε έκρυψαν την μπάλα και ο Γκριεζμάν την εμφάνισε με διαγώνιο σουτ στην εστία των γηπεδούχων για το τελικό 0-3.

Αποτέλεσμα με το οποίο η Ατλέτικο έφτασε τους 37 βαθμούς, περιμένοντας πλέον την αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα (17:15). Εντός της επικίνδυνης ζώνης παρέμεινε η Τζιρόνα.

