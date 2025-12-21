Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Έπιασε ξανά η βροχή, όλα ανοιχτά

Μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του ντέρμπι Πάφος-ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να λεχθεί με σιγουριά κατά πόσο η αναμέτρηση θα διεξαχθεί.

Νωρίτερα είχε φανεί ότι ο κίνδυνος αναβολής του αγώνα είχε ξεπεραστεί δεδομένου ότι ο χλοοτόπητας του «Στέλιος Κυριακίδης» απορρόφησε το νερό που μαζεύτηκε από την καταρρακτώδη βροχή των προηγούμενων ωρών.

Ωστόσο, στην περιοχή του γηπέδου ξεκίνησε εκ νέου βροχόπτωση με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος να επηρεαστεί εκ νέου και όσο πλησιάζουμε προς την ώρα έναρξης του αγώνα και η βροχή συνεχίζεται, τόσο θα αυξάνεται ο κίνδυνος αναβολής του ντέρμπι.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια το κατά πόσο ο αγώνας θα διεξαχθεί σήμερα ή όχι και αναμένεται με αγωνία ο έλεγχος από τον διαιτητή της αναμέτρησης Κωνσταντίνο Φελλά και βεβαίως η απόφασή του.