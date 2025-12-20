Ξύπνησε αργά και έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Νιούκασλ η Τσέλσι

Έχοντας πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup, τόσο η Νιούκαστλ όσο και η Τσέλσι ήθελαν το «τρίποντο» στην 17η αγωνιστική της Premier League. Καθεμία για τον δικό της σκοπό. Η ομάδα του Χάου προηγήθηκε με δύο γκολ στο α' μέρος, οι Μπλε αντέδρασαν και ισοφάρισαν, αλλά άφησαν... λειψή την ανατροπή. Το τελικό 2-2 η ομάδα του Μαρέσκα πήγε στους 29 βαθμούς χάνοντας την ευκαιρία να μειώσουν από την 3η Άστον Βίλα.

Μόλις στο 4ο λεπτό, οι Magpies πήραν το προβάδισμα. Την ενέργεια του Γκόρντον σταμάτησε ο Σάντσεθ, αλλά είδε στην συνέχεια τον Βολτεμάντε να σκοράρει προ κενής εστίας. Οι παίκτες του Έντι Χάου έπαιζαν με ορμή «καταπίνοντας» τους αντιπάλους τους που δυσκολεύονταν πολύ στην δημιουργία φάσεων. Ο Βολτεμάντε φρόντισε να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην Νιούκαστλ στο 20', όταν από την σέντρα του Γκόρντον έβαλε σωστά το πόδι τοy, φτάνοντας παράλληλα τα επτά γκολ στο πρωτάθλημα.

Σαν να πάτησε το κουμπί της επανεκκίνησης η Τσέλσι, βγήκε αλλαγμένη στο β' μέρος χωρίς να θυμίζει σε τίποτα την εικόνα της στα πρώτα 45 λεπτά. Χρειάστηκε κάτι ξεχωριστό για να την ξαναβάλει στο ματς και να αναθαρρέψει και το βρήκε με τον αρχηγό της. Στο 49', ο Τζέιμς με μία υπέροχη εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Ράμσντεϊλ μειώνοντας για τους Μπλε.

Η Νιούκαστλ δυσκολευόταν κι έχοντας ρίξει ρυθμό είδε την Τσέλσι να ισοφαρίζει με τον Ζοάο Πέδρο. Ο Βραζιλιάνος από το βολέ του Σάντσεθ έφερε πανέμορφα την μπάλα μπροστά του, βγήκε τετ α τετ και εκτέλεσε σωστά για το 2-2. Ό,τι ακολούθησε από το σημείο αυτό και μετά ήταν ευκαιρίες εκατέρωθεν με Μάιλι και Γκαρνάτσο, αντίστοιχα, χωρίς το σκορ να αλλάξει. Το 2-2 άφησε τους Magpiues στη μέση της βαθμολογίας.

