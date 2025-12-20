ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξύπνησε αργά και έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Νιούκασλ η Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξύπνησε αργά και έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Νιούκασλ η Τσέλσι

Σε ένα χορταστικό ματς στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», Νιούκαστλ και Τσέλσι έμειναν στο 2-2 και μοιράστηκαν τον βαθμό. Αφυπνίστηκαν στο β' μέρος οι Μπλε, αλλά δεν το... γύρισαν.

Έχοντας πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup, τόσο η Νιούκαστλ όσο και η Τσέλσι ήθελαν το «τρίποντο» στην 17η αγωνιστική της Premier League. Καθεμία για τον δικό της σκοπό. Η ομάδα του Χάου προηγήθηκε με δύο γκολ στο α' μέρος, οι Μπλε αντέδρασαν και ισοφάρισαν, αλλά άφησαν... λειψή την ανατροπή. Το τελικό 2-2 η ομάδα του Μαρέσκα πήγε στους 29 βαθμούς χάνοντας την ευκαιρία να μειώσουν από την 3η Άστον Βίλα.

Μόλις στο 4ο λεπτό, οι Magpies πήραν το προβάδισμα. Την ενέργεια του Γκόρντον σταμάτησε ο Σάντσεθ, αλλά είδε στην συνέχεια τον Βολτεμάντε να σκοράρει προ κενής εστίας. Οι παίκτες του Έντι Χάου έπαιζαν με ορμή «καταπίνοντας» τους αντιπάλους τους που δυσκολεύονταν πολύ στην δημιουργία φάσεων. Ο Βολτεμάντε φρόντισε να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην Νιούκαστλ στο 20', όταν από την σέντρα του Γκόρντον έβαλε σωστά το πόδι τοy, φτάνοντας παράλληλα τα επτά γκολ στο πρωτάθλημα.

Σαν να πάτησε το κουμπί της επανεκκίνησης η Τσέλσι, βγήκε αλλαγμένη στο β' μέρος χωρίς να θυμίζει σε τίποτα την εικόνα της στα πρώτα 45 λεπτά. Χρειάστηκε κάτι ξεχωριστό για να την ξαναβάλει στο ματς και να αναθαρρέψει και το βρήκε με τον αρχηγό της. Στο 49', ο Τζέιμς με μία υπέροχη εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Ράμσντεϊλ μειώνοντας για τους Μπλε.

Η Νιούκαστλ δυσκολευόταν κι έχοντας ρίξει ρυθμό είδε την Τσέλσι να ισοφαρίζει με τον Ζοάο Πέδρο. Ο Βραζιλιάνος από το βολέ του Σάντσεθ έφερε πανέμορφα την μπάλα μπροστά του, βγήκε τετ α τετ και εκτέλεσε σωστά για το 2-2. Ό,τι ακολούθησε από το σημείο αυτό και μετά ήταν ευκαιρίες εκατέρωθεν με Μάιλι και Γκαρνάτσο, αντίστοιχα, χωρίς το σκορ να αλλάξει. Το 2-2 άφησε τους Magpiues στη μέση της βαθμολογίας.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Τουμπά, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Οι ενδεκάδες του Ανόρθωση - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επαφές Ανόρθωσης με πρωταθλητή της Premier League

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δεύτερη φορά βασικός, δεύτερο γκολ ο Γεωργίου που πλήγωσε και τον Άρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

A Bola: «Ο Ιωαννίδης εντυπωσιάζει ακόμη και τους συμπαίκτες του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξύπνησε αργά και έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Νιούκασλ η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Έκπληξη στα Πολεμίδια και ανακατατάξεις στα ψηλά!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης της Μπάγερν που έβαλε στο μάτι ο Σιμεόνε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP της 17ης αγωνιστικής στη EuroLeague ο Κέβιν Πάντερ

EUROLEAGUE

|

Category image

Oι ενδεκάδες στο Ένωση - Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Άρης - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτό που φταίει στον Εθνικό και το ματς με την Ομόνοια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Εξετάζει την περίπτωση Γένσεν ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Θέλει να το τελειώσει εμφαντικά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη