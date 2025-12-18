ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Νάπολι έστειλε σπίτι τη Μίλαν και πάει τελικό!

Η Νάπολι απέκλεισε την τροπαιούχο Μίλαν με 2-0 στη Σαουδική Αραβία χάρη στα γκολ των Νέρες και Χόιλουντ και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Supercoppa, όπου θα διεκδικήσει το τρίτο της τρόπαιο.

Η Νάπολι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Supercoppa, επικρατώντας 2-0 της Μίλαν στη Σαουδική Αραβία. Οι «παρτενοπέι» είχαν πρωταγωνιστές τους Νέρες και Χόιλουντ, οι οποίοι σκόραραν και χάρισαν στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε την πρόκριση, με στόχο πλέον το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση.

Το σκορ άνοιξε στο 39' ο Νέρες, εκμεταλλευόμενος γύρισμα του Χόιλουντ και αδράνεια του Μενιάν. Στο 64' ο Δανός επιθετικός πήρε την μπάλα με πλάτη, πέρασε τον αντίπαλό του και με δυνατό πλασέ από πλάγια θέση έγραψε το 2-0.

Η Μίλαν είχε ευκαιρίες στο ξεκίνημα με Λόφτους-Τσικ και Σαλεμάκερς, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος, η είσοδος του Μόντριτς στο 75' προκάλεσε αποθέωση από το κοινό, ωστόσο δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα.

Η Νάπολι κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος, αφήνοντας εκτός την τροπαιούχο Μίλαν και περιμένει πλέον τον αντίπαλό της στον τελικό της Δευτέρας (22/12, 21:00), ανάμεσα σε Μπολόνια και Ίντερ.

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Ζεσούς, Πολιτάνο (77' Λανγκ), Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Σπινατσόλα, Νέρες (88' Βεργκάρα), Χόιλουντ (81' Λούκα), Έλμας (77' Ματζόκι).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Ντε Βίντερ (69' Φοφανά), Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (69? Ατεκάμε), Λόφτους-Τσικ, Γιασάρι (75' Μόντριτς), Ραμπιό, Εστουπινιάν, Ενκουνκού, Πούλισικ.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Νάπολι-Μίλαν 2-0

(39' Νέρες, 64' Χόιλουντ)

19/12, 21:00 Μπολόνια-Ίντερ

Ο τελικός:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 21:00

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

