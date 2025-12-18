To... δύσκολο έργο του Ερνάν Λοσάδα

Ο Ερνάν Λοσάδα αναλαμβάνει τον Απόλλωνα μεσούσης της περιόδου αντικαθιστώντας τον Σωφρόνη Αυγουστή, ο οποίος αποχώρησε για τρίτη φορά από τον πάγκο της ομάδας. Τα σχόλια που ακολούθησαν της απόφασης Κίρζη ποικίλλουν. Η έντονη κριτική που ασκείται στη διοίκηση υπερισχύει αυτών που έχουν να κάνουν καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι…

Ότι δηλαδή ο Αυγουστή έπρεπε να αποχωρήσει αφού απέτυχε να παρουσιάσει ένα ικανό σύνολο να διεκδικήσει τους στόχους του Απόλλωνα. Κάποιοι επίσης κάνουν λόγο για ένα αδύναμο ρόστερ που δύσκολα θα καταφέρει να ανταπεξέλθει μέσα στη σεζόν. Συνοψίζοντας, το αίσθημα που επικρατεί είναι η απογοήτευση, ενώ ο ίδιος ο προπονητής είναι υπό πίεση πριν καν κάνει το ντεμπούτο του. Σε ένα πιο γενικό πλαίσιο όμως, αυτός που δέχεται τα περισσότερα πυρά είναι ο ίδιος ο Νίκος Κίρζης ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που μετρά σε αυτή την περίπτωση ωστόσο δεν είναι ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.

Αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αναλυθεί μετά το τέλος της σεζόν. Έχουμε μπροστά μας άλλον έναν γύρο συν τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και ο Απόλλωνας έλαβε μία απόφαση. Μία απόφαση που λαμβάνουν σχεδόν όλες οι ομάδες μας, κάποιες περισσότερες από μία φορές. Δηλαδή να αλλάξουν προπονητή εγκαταλείποντας νωρίς το ποδοσφαιρικό τους πλάνο. Σε αντίθεση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ο 43χρονος Ιταλοαργεντίνος τεχνικός έχει όλα τα κίνητρα του κόσμου προκειμένου να πετύχει στον Απόλλωνα. Είναι νεαρός, φιλόδοξος, ενθουσιώδης και αναλαμβάνει έναν μεγάλο σύλλογο ο οποίος πρέπει να στοχεύει σε τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Του Ερνάν Λοσάντα του δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από έναν χρόνο αποχής, να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό σύλλογο και να κερδίσει το στοίχημα του Απόλλωνα. Μίας ομάδας που εδώ και κάποια χρόνια είναι μακριά από επιτυχίες και τίτλους. Που δυσκολεύεται να είναι ανταγωνιστική κόντρα στους υπόλοιπους... μεγάλους και το τελευταίο διάστημα δίνει μόνο πίκρες στον κόσμο της. Σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιό του, η συμφωνία προνοεί συνεργασία μέχρι το τέλος της περιόδου με προοπτική ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Αντρέας Ψάλτης