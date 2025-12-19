Ιδιάκεθ: «Θα το γιορτάσουμε...»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.
Σε πελάγη ευτυχίας ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, δήλωσε μετά τη νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ επί της Σκεντίγια: «Τα παιδιά το αξίζαν στο μέγιστο βαθμό. Θα το γιορτάσουμε και όταν θα έρθει η ώρα θα κοιτάξουμε τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως κάναμε εξαιρετική πορεία στο Conference League, δεχθήκαμε μόλις ένα γκολ σε έξι αγώνες. Είναι σπουδαία βραδιά, είμαστε χαρούμενοι, για τη δεύτερη φορά που προκρίθηκε η ΑΕΚ στη φάση των 16» Είναι κάτι το μοναδικό για την ομάδα».