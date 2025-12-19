Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ για τους «16» του Conference League

Τον Mάρτιο θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορείας στους «16» του Conference League, τερματίζοντας στην όγδοη θέση της League Phase.

Oι Λαρνακείς πλέον θα περιμένουν τον αντίπαλό τους, τον οποίο θα μάθουν από την κλήρωση της 27 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα της Λάρνακας θα αντιμετωπίσει με την νικήτρια ενός εκ των δυο πιο κάτω παιχνιδιών: Λωζάνη/Κρίσταλ Πάλας και Ζρίνσκι/Σίγμα Όλομουτς.

Τα παιχνίδια της φάσης των «16» θα διεξαχθούν στις 12 και 19 Μαρτίου, με την ΑΕΚ να δίνει τον πρώτο της αγώνα εκτός έδρας.