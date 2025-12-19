Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ομόνοιας για τη συνέχεια του Conference League - Οι ημερομηνίες για κλήρωση και αγώνες

Η League Phase του Conference League πέρασε στην ιστορία, με δώδεκα ομάδες να ολοκληρώνουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, άλλες οκτώ να μπαίνουν ξανά από Μάρτιο αφού προκρίθηκαν στους «16» και τις υπόλοιπες δεκαέξι να αγωνίζονται στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ανάμεσα σε αυτές που προκρίθηκαν και οι δυο δικές μας ομάδες, ΑΕΚ και Ομόνοια, με τους κιτρινοπράσινους να συνεχίζουν στη φάση των «16» και τους πράσινους να περιμένουν αντίπαλο για τα πλέι οφ.

Η Ομόνοια που τερμάτισε στην 18η θέση θα παίξει με μία εκ των Φιορεντίνα ή Ριέκα, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στο ΓΣΠ.

Η κλήρωση των νοκ άουτ θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ενώ η κλήρωση για τη φάση των «16» θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου. Τα παιχνίδια των πλέι οφ θα διεξαχθούν τον Φλεβάρη (19/02 και 26/02) για τα άλλα οκτώ εισιτήρια. Τα πρώτα ματς με φόντο την οκτάδα θα γίνουν στις 12 και 19 Μαρτίου.