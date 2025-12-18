ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - Ρακόφ 0-1

Ραντεβού με την ιστορία οι πράσινοι.

Ακόμη μια ιστορική βραδιά για την Ομόνοια που φιλοξενεί απόψε στο ΓΣΠ (18/12, 22:00) τη Ρακόφ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι πράσινοι που βρίσκονται στη 15η θέση και μια ανάσα από την πρόκριση στα πλέι οφ (θέσεις 9-24), θα τα δώσουν όλα για τη νίκη ώστε να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για να βρεθούν στην πρώτη οχτάδα και να σφραγίσουν την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Απέναντι στην Πολωνική ομάδα, που βρίσκεται στην 3η θέση και μετράει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών μετά το τεράσιο διπλό επί της Ραπίντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πέντε αγώνες η Ρακόφ έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ, σημειώνοντας οχτώ. 

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

49' ΓΚΟΛ για τη Ρακόφ. Ο Αμεγιάο εκτέλεσε φάουλ και ο Ρέπκα με κεφαλιά σκοράρει, 1-0 για τη Ρακόφ.

-Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

-Tέλος πρώτου ημιχρόνου (0-0)

-Χωρίς μεγάλη φάση μέχρι στιγμής η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα.

28' Κεφαλιά από τον Μακούφ, η μπάλα στα χέρια του Φαμπιάνο.

23' Απευθείας εκτέλεση από τον Χαμάς, χωρίς να ανησυχήσει την αντίπαλη εστία.

21' Επικίνδυνο φάουλ για την Ομόνοια, έξω και πλάγια από την περιοχή.

13' Καλό σουτ του Μπρούνες, ο Φαμπιάνο μπλοκάρει. 

12' Κεφαλιά του Ρέκπα, διώχνουν οι αμυντικοί της Ομόνοιας.

4' Σουτ από τον Κούσουλο, μπλοκάρει εύκολα ο Ζιχ.

Ξεκίνησε ο αγώνας:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Χαμάς, Ε. Ανδρέου, Κούσουλος, Μάριτς, Π. Ανδρέου, Εράκοβιτς, Χατζηγιοβάννης.

ΡΑΚΟΦ: Ζιχ, Τούντορ, Ρακόβιταν, Σβάρνας, Αμεγιάο, Στρούσκι, Ρέπκα, Αμορίμ, Ντιαμπί - Φαντιγκά, Μακούχ, Μπρούνες.

ΣΚΟΡΕΡ: 49' Ρέπκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 16' Ντιουνκού, 19' Σίμιτς/5' Ντιαμπί - Φαντιγκά,

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σάντρο Σάρερ

VAR: Λούκας Φάχντριτς

 

