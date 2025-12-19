Μπεργκ: «Ήταν μια καλή ευρωπαϊκή εμπειρία για εμάς»

Τα όσα δήλωσε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά την ήττα της Ομόνοιας από τη Ρακόφ:

«Την πρόκριση την είχαμε εξασφαλίσει από τον αγώνα κόντρα στη Ραπίντ. Σήμερα τα πήγαμε καλά στην άμυνα, αλλά δυστυχώς δεχθήκαμε ένα γκολ από μια στατική φάση. Σταθήκαμε καλά αμυντικά, όμως επιθετικά δεν καταφέραμε να φτιάξουμε αρκετές φάσεις. Η Ρακόφ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια καλή ευρωπαϊκή εμπειρία για εμάς. Η πρόθεσή μας από την αρχή ήταν να είμαστε επιθετικοί, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο κόντρα σε μια ομάδα με την ποιότητα της Ρακόφ».