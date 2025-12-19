Mε ένα γκολ εξασφάλισε άλλα 2,5 εκατομμύρια η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της μετά τη League Phase του Conference League, προκρινόμενη απευθείας στους «16» παίρνοντας την όγδοη θέση και συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία της που είχε αρχίσει από τον α’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Αυτή η πορεία της ενισχύει και το ταμείο της. Με την αποψινή της νίκη, χάρις στο σημαντικό γκολ του Ανγκιέλσι με το οποίο νίκησε 1-0 τη Σκεντίγια, έχει εξασφαλίσει σχεδόν δύο εκατομμύρια.

Πρόσθεσε 400.000 για τη νίκη της (σ.σ. πλέον, η ομάδα της Λάρνακας έφθασε τα 1.599.000 ευρώ από τα αποτελέσματά της, καθώς είχε άλλες δυο νίκες και τρεις ισοπαλίες). Επιπλέον, με την απευθείας πρόκριση τους στους θα πάρει και το μπόνους των 800.000 ευρώ που δίνεται στις ομάδες που πάνε απευθείας στους «16» κι άλλες 400.000 επειδή τερμάτισε στις πρώτες οκτώ θέσεις. Σε αυτά προστίθενται και τα μπόνους για τη θέση της στην κατάταξη, με την ΑΕΚ να καρπώνεται 812.000.

Εξάλλου, οι κιτρινοπράσινοι είχαν εξασφαλίσει 3.170.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στη League Phase του Conference League.