LIVE: ΑΕΚ - Σκεντίγια 0-0

Κόντρα στη Σκεντίγια στο «ΑΕΚ Αρένα» δίνει την τελευταία παράσταση στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας όντας τη 10η θέση της βαθμολογίας έχει εξασφαλισμένη την πρόκρισή της για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, ενώ με νίκη ενδεχομένως να βρεθεί και στην πρώτη οκτάδα που θα πάει απευθείας στους «16».

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

43' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έφθασε στον Ιβάνοβιτς που με κοντινή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

16'- Σε πολύ καλή θέση ο Μιλίτσεβιτς έκανε την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ρούμπιο, η μπάλα έφυγε για λίγο εκτός

5' - Από πλάγια θέση το σουτ του Γουέμπστερ, διώχνει σε κόρνερ ο Αλομέροβιτς

1' - Έναρξη του αγώνα

AΕΚ: Aλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Γκαρσία, Ναούμ, Λέδες, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο, Μπάγιτς.

ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ: Γκάγιε, Τρούμτσι, Φετάλ, Κακ, Γουέμπστερ, Ραμαντάνι, Κάκα, Σπαχίου, Ζεινουλάι, Λατίφι, Ιμπραΐμ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43' Τρούμτσι, 53' Ιμπραΐμ

ΚΟΚΚΙΝΗ: 53' Λατίφι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μανφρέντας Λουκγιαντσούκας

Α’ Βοηθός: Μανγκίρντας Μιράουσκας

Β’ Βοηθός: Αλεξάντρας Στεπάνοβας

4ος: Βίλιους Παουλάουσκας

VAR: Ντονάτας Σίμενας

AVAR: Ορέστας Αμπραμαβίτσιους