Mένει στη Ρεάλ Μαδρίτης o Έντρικ, αν… φύγει ο Αλόνσο!

Νέα δεδομένα στο τραπέζι αναφορικά με την διαφαινόμενη αποχώρηση του Έντρικ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ψάχνει να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα, όλα έδειχναν ότι ο Έντρικ θα κατέληγε στη Γαλλία, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Λιόν, ως δανεικός από τους «μερένχες» μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής «El Chiringuito», η διοίκηση της Ρεάλ έχει αλλάξει στάση και σκέφτεται να ακυρώσει τη συμφωνία της με τη γαλλική ομάδα, διατηρώντας τον 19χρονο επιθετικό στις τάξεις της

Κομβικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξει η πιθανή λύση της συνεργασίας της «λευκής βασίλισσας» με τον Τσάμπι Αλόνσο, που δεν του έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Με την απόλυσή του ο 44χρονου προπονητή να αλλάζει τα δεδομένα.

sport-fm.gr