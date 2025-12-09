Αυτό του έλειπε του Αλόνσο - Εξαιρετικά αμφίβολος ο Μπαπέ για Σίτι

Εξαιρετικά δύσκολη φαίνεται αυτή τη στιγμή η συμμετοχή του Κιλιάν Μπαπέ στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γάλλος άσος που όπως έγινε γνωστό χθες έχει ένα σπασμένο δάκτυλο στο χέρι του δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας.

Ο λόγος για την απουσία του στη σημερινή προπόνηση της ομάδας δεν ήταν όμως το δάκτυλό του αλλά μια ενόχληση που αισθάνεται στο αριστερό του πόδι με τους ιατρούς να αποφασίζουν ότι είναι καλύτερη επιλογή να μείνει εκτός σήμερα και αύριο πριν το ματς να διαπιστωθεί εάν μπορεί να αγωνιστεί.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει άλλον έναν πονοκέφαλο στον Τσάμπι Αλόνσο ενόψει του αγώνα με τους σιτιζενς. Ο Ισπανός ήδη προσπαθεί να διαχειριστεί μια ομάδα στην οποία το κλίμα δεν είναι καλό, έχοντας… χάσει κάποιους παίκτες, τα ΜΜΕ να αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι της διοίκησης εάν δεν έρθει η νίκη αύριο ενδεχομένως να σκεφτούν και το ενδεχόμενο αντικατάστασής του, ενώ έχει και αρκετούς τραυματίες.

Καρβαχάλ, Αλεξάντερ - Άρνολντ, Χάουσεν, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, και Καμαβινγκά είναι εκτός και δεν υπολογίζονται…

sport-fm.gr