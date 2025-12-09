Σαλάχ: Οι ομάδες που θα τον διεκδικήσουν, αν αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μονοπωλεί τις τελευταίες ημέρες στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, ύστερα από την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για όλα όσα τον ενοχλούν το τελευταίο διάστημα.

Αφού πρώτα τα... έχωσε στον Άρνε Σλοτ, αλλά και τη διοίκηση της Λίβερπουλ για κακή αντιμετώπιση της οποίας χρίζει, ο «Φαραώ» τέθηκε εκτός αποστολής από το αποψινό (9/12, 22:00) παιχνίδι των πρωταθλητών Αγγλίας με την Ίντερ, για την 6η αγωνιστική του Champions League, με τον προπονητή του μάλιστα να ρίχνει νέα βόμβα!Πιο συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός ανέφερε στις δηλώσεις του ενόψει του ματς στο Μιλάνο πως δεν γνωρίζει αν ο Σαλάχ θα παίξει ξανά με τους ''Reds'', ωστόσο παράλληλα τόνισε πως πάντοτε υπάρχει δρόμος επιστροφής.

Έτσι, τα σενάρια περί αποχώρησης του 33χρονου τον Ιανουάριο «φούντωσαν» για τα καλά και ήδη ορισμένες πηγές αναφέρουν συλλόγους που ενδεχομένως να διεκδικήσουν την υπογραφή του. Φυσικά, στην κορυφή της λίστας είναι η Αλ Χιλάλ, που και στο παρελθόν ενδιαφέρθηκε έντονα, προσφέροντας πολλά χρήματα στον αριστεροπόδαρο winger.

Λόγος γίνεται και για άλλους συλλόγους της Saudi Pro League, χωρίς πάντως να κατονομάζονται, ενώ άλλο δημοσίευμα αναφέρει πως Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου έχουν... ανοιχτά τα αφτιά τους, όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με τον Μο.

🚨 BREAKING! ✨



Al-Hilal are among the Saudi Pro League clubs interested in Mohamed Salah, whose bombshell interview leaves huge question marks over his Liverpool future. 🇪🇬



ℹ️ @SamiMokbel_BBC pic.twitter.com/H8veBsZ2gy — Polymarket FC (@PolymarketFC) December 6, 2025

