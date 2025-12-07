Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

Απερτούρα στο Μεξικό και ο Σέρχιο Ράμος επιβεβαίωσε πως αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τους «Ραγιάδος», καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. «Έχω ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη εβδομάδα πως αυτό θα ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι», ανέφερε ο 39χρονος αμυντικός, που δεν προτίθεται να σταματήσει την καριέρα του.

Λίγη ώρα αργότερα, με μήνυμά του στα social media, ο Ισπανός άλλοτε μεγάλος άσος της Σεβίλλης, της Ρεάλ και της Παρί ανέφερε: «Είμαστε λυπημένοι, αλλά με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας ότι δώσαμε τα πάντα στο γήπεδο. Τώρα είναι η ώρα να μάθουμε, να ξανασηκωθούμε και να καταλάβουμε ότι αυτό είναι επίσης μέρος του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη λύπη είναι που δεν μπορέσαμε να δώσουμε στους οπαδούς έναν ακόμη τελικό, γιατί το αξίζουν περισσότερο από όλα. Σας ευχαριστούμε πάντα για την υποστήριξή σας».

sportfm.gr