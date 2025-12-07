ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

Γενικα Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος Ο Σέρχιο Ράμος είπε «αντίο» στη Μοντερέι, μετά τον αποκλεισμό της από την Τολούκα.

Απερτούρα στο Μεξικό και ο Σέρχιο Ράμος επιβεβαίωσε πως αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τους «Ραγιάδος», καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. «Έχω ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη εβδομάδα πως αυτό θα ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι», ανέφερε ο 39χρονος αμυντικός, που δεν προτίθεται να σταματήσει την καριέρα του.

Λίγη ώρα αργότερα, με μήνυμά του στα social media, ο Ισπανός άλλοτε μεγάλος άσος της Σεβίλλης, της Ρεάλ και της Παρί ανέφερε: «Είμαστε λυπημένοι, αλλά με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας ότι δώσαμε τα πάντα στο γήπεδο. Τώρα είναι η ώρα να μάθουμε, να ξανασηκωθούμε και να καταλάβουμε ότι αυτό είναι επίσης μέρος του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη λύπη είναι που δεν μπορέσαμε να δώσουμε στους οπαδούς έναν ακόμη τελικό, γιατί το αξίζουν περισσότερο από όλα. Σας ευχαριστούμε πάντα για την υποστήριξή σας».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ριζική αναδιάρθρωση στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα «σφυρίζει» στο Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Για την κορυφή των Άλπεων!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η σειρά εκκίνησης στο τελευταίο Grand prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι

AUTO MOTO

|

Category image

Ποιο είναι το όριο του οριακού οφσάιντ;

Απόψεις

|

Category image

Θόλωσε τα νερά ο Σλοτ για το μέλλον του Σαλάχ και τη μη χρησιμοποίησή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χάρντεν δέκατος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA

NBA

|

Category image

Ποιος θα πάρει την πέμπτη;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς Ρέτσο η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Καϊράτ Αλμάτι

Ελλάδα

|

Category image

Νανού: «Η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο ο ΑΠΟΕΛ - Να επιστρέψω στο Champions League»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Ρεάλ αλλά και... Μπαρτσελόνα η κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών του Τόνι Κρόος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψηλά ο πήχης με Νταμάχου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με απόλυτη συγκέντρωση για να συνεχίσει στα ψηλά

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Premier League (15η αγωνιστική): Οι «γλάροι» απέναντι στα «σφυριά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη