Premier League (15η αγωνιστική): Οι «γλάροι» απέναντι στα «σφυριά»

Το πρόγραμμα της Premier League συνεχίζεται σήμερα, με την Μπράιτον να αντιμετωπίζει την Γουέστ Χαμ και την Φούλαμ να έρχεται αντιμέτωπη με την Κρίσταλ Πάλας.

Στην Premier League η δράση συνεχίζεται, με την Μπράιτον να αντιμετωπίζει την Γουέστ Χαμ (16:00), σε μια αναμέτρηση που οι “γλάροι” χρειάζονται το τρίποντο, ώστε να βρεθούν εντός πεντάδας και να μείνουν σε τροχιά Ευρώπης. Από την άλλη τα “σφυριά” δεν έχουν ξεκινήσει καλά την σεζόν, καθώς είναι στην 18η θέση με 12 βαθμούς, κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού. Στην δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας, η Φούλαμ δοκιμάζεται με την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, την Κρίσταλ Πάλας. Οι δυο ομάδες από το Λονδίνο έχουν χαράξει εντελώς διαφορετική πορεία την φετινή σεζόν και αυτό το οποίο θέλουν είναι το τρίποντο για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Η Φούλαμ για να απομακρυνθεί εντελώς από την επικίνδυνη ζώνη και η Πάλας για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στην Premier League:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1

Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ 3-0

Μπόρνμουθ – Τσέλσι 0-0

Νιουκάστλ – Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ – Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς – Λίβερπουλ 3-3

Κυριακή 07/12

16:00 Μπράιτον – Γουέστ Χαμ

18:30 Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας

Δευτέρα 08/12

22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

