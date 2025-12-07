Premier League (15η αγωνιστική): Οι «γλάροι» απέναντι στα «σφυριά»

Στην Premier League η δράση συνεχίζεται, με την Μπράιτον να αντιμετωπίζει την Γουέστ Χαμ (16:00), σε μια αναμέτρηση που οι “γλάροι” χρειάζονται το τρίποντο, ώστε να βρεθούν εντός πεντάδας και να μείνουν σε τροχιά Ευρώπης. Από την άλλη τα “σφυριά” δεν έχουν ξεκινήσει καλά την σεζόν, καθώς είναι στην 18η θέση με 12 βαθμούς, κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού. Στην δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας, η Φούλαμ δοκιμάζεται με την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, την Κρίσταλ Πάλας. Οι δυο ομάδες από το Λονδίνο έχουν χαράξει εντελώς διαφορετική πορεία την φετινή σεζόν και αυτό το οποίο θέλουν είναι το τρίποντο για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Η Φούλαμ για να απομακρυνθεί εντελώς από την επικίνδυνη ζώνη και η Πάλας για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στην Premier League:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1

Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ 3-0

Μπόρνμουθ – Τσέλσι 0-0

Νιουκάστλ – Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ – Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς – Λίβερπουλ 3-3

Κυριακή 07/12

16:00 Μπράιτον – Γουέστ Χαμ

18:30 Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας

Δευτέρα 08/12

22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ