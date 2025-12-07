Από την ανανέωση στη ρήξη - Είναι το τέλος εποχής του Σαλάχ στη Λίβερπουλ;

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έδωσε μια εκρηκτική συνέντευξη στην οποία μοιράστηκε τις σκέψεις του για το μέλλον του στη Λίβερπουλ και τον προπονητή Άρνε Σλοτ, μεταξύ άλλων θεμάτων. Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η υπεράσπιση του τίτλου της Λίβερπουλ καταρρέει και προσθέτουν μόνο περαιτέρω πίεση στις πλάτες του Ολλανδού τεχνικού, καθώς προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την ομάδα μετά τις πλούσιες δαπάνες της το καλοκαίρι.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Λίβερπουλ στην Premier League έχει μείνει εκτός ενδεκάδας στους τρεις τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένης της δραματικής ισοπαλίας 3-3 με τα «παγώνια» το Σάββατο (6/12). Μετά τους αγώνες εναντίον της Ίντερ και της Μπράιτον, ο διεθνής Αιγύπτιος θα αφήσει πίσω του τα προβλήματα με την ομάδα του, καθώς θα αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο στις 15 Δεκεμβρίου. Αν η Αίγυπτος φτάσει στον τελικό, τότε θα χάσει επτά αγώνες και θα επιστρέψει στα τέλη Ιανουαρίου.

Είναι μια αξιοσημείωτη ανατροπή για έναν παίκτη που έβαλε τέλος στις εικασίες για το μέλλον του υπογράφοντας μια νέα διετή επέκταση συμβολαίου τον Απρίλιο, καθώς η Λίβερπουλ κατέκτησε εύκολα τον τίτλο της Premier League.

Ο Σαλάχ είχε τεθεί στο περιθώριο σε μια περίοδο κακής φόρμας τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα, με τη Λίβερπουλ να έχει γνωρίσει έξι ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ ο Αιγύπτιος είχε πετύχει μόλις τέσσερα γκολ. Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Σαλάχ έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Premier League.

Ο διεθνής Αιγύπτιος πέρασε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με τη Λίβερπουλ να αντιδρά μετά το γκολ που δέχθηκε και να παίρνει τελικά την ισοπαλία με 1-1. Ο Άρνε Σλοτ παραδέχθηκε πως ο Σαλάχ ήταν δυσαρεστημένος που είχε μείνει εκτός στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ, ωστόσο υπογράμμισε ότι «συμπεριφέρθηκε άψογα» και τον χαρακτήρισε «απόλυτο επαγγελματία».

Πώς από την ανανέωση φτάσαμε στη ρήξη

«Είναι υπέροχο, πέρασα τα καλύτερα μου χρόνια εδώ. Έπαιξα οκτώ χρόνια, ελπίζω να είναι 10. Απολαμβάνω τη ζωή μου εδώ, απολαμβάνω το ποδόσφαιρό μου. Πέρασα τα καλύτερα χρόνια στην καριέρα μου. Θα ήθελα να πω στους οπαδούς, ότι είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Υπέγραψα εδώ γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά μεγάλα τρόπαια μαζί. Συνεχίστε να μας στηρίζετε και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, και ελπίζουμε στο μέλλον να κερδίσουμε περισσότερα τρόπαια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις υπογραφές ο «Φαραώ». Τώρα όμως όλα μοιάζουν διαφορετικά και το μέλλον του Σαλάχ στους πρωταθλητές Αγγλίας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Ο Σαλάχ μίλησε σε δημοσιογράφους στη μικτή ζώνη στο «Ελαντ Ρόουντ» μετά την ισοπαλία της Λίβερπουλ με τη Λιντς, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στις τάξεις της ομάδας και την άδικη συμπεριφορά που έχει η διοίκηση προς το πρόσωπό του.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάθομαι στον πάγκο για 90 λεπτά», είπε. «Αυτή είναι η τρίτη φορά. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου, νομίζω. Είμαι πολύ απογοητευμένος, έχω κάνει τόσα πολλά για αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά την περασμένη σεζόν. Φαίνεται σαν ο σύλλογος να με έχει πετάξει κάτω από το λεωφορείο (σ.σ. η μεταφορά αυτή σημαίνει ότι με θυσιάζουν για να φανώ εγώ ο κακός). Έτσι το νιώθω.

Κάποιος θέλει να ρίξω όλη την ευθύνη σε εμένα. Ο σύλλογος μου υποσχέθηκε πολλά το καλοκαίρι. Τώρα είμαι στον πάγκο, οπότε μπορώ να πω ότι δεν έχουν τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις. Είχα μια καλή σχέση με τον Σλοτ. Τώρα δεν έχουμε καμία σχέση και δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται ότι κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αιγύπτιος αστέρας.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός τεχνικός είχε επιμείνει αρκετές φορές ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ εξακολουθεί να είναι «τόσο σημαντικός» για τη Λίβερπουλ, παρά το γεγονός στις 30 Νοεμβρίου ότι άφησε τον Αιγύπτιο εκτός αρχικής ενδεκάδας στη νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο ανατολικό Λονδίνο. Ήταν η πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Σλοτ που ο Σαλάχ έμεινε στον πάγκο σε αγώνα Premier League, με τα γκολ των Αλεξάντερ Ίσακ και Κόντι Χάκπο να χαρίζουν στους «Reds» μια νίκη που είχαν μεγάλη ανάγκη.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Σαλάχ βρέθηκε στον πάγκο για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, με απόφαση του Άρνε Σλοτ, καθώς η Λιντς πρόσθεσε ακόμη ένα επεισόδιο στην αγωνιστική κατάρρευση της Λίβερπουλ. Μία γρήγορη ντοπιέτα του Ούγκο Εκίτικε φάνηκε να δίνει στους «Reds» το προβάδισμα για μια πολυπόθητη νίκη, όμως η Λιντς αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Λίβερπουλ, πριν ο Τανάκα ισοφαρίσει ξανά στο 96ο λεπτό.

Χωρίς να αγωνιστεί ούτε σε αυτό το ματς, ο Σαλάχ χειροκρότησε τους εκτός έδρας φίλους της Λίβερπουλ μετά τη λήξη και κατευθύνθηκε στη φυσούνα, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εκρηκτική συνέντευξή του σχετικά με τη σχέση του με τον Σλοτ και το μέλλον του στον σύλλογο.

Η πτώση

Η απόδοση του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ στην Premier League, αυτή τη σεζόν έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της πορείας της ομάδας προς τον τίτλο τη σεζόν 2024-25. Ενώ δεν ήταν στην ενδεκάδα του Σλοτ τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σαλάχ έχει παίξει μόνο 110 λεπτά λιγότερα από ό,τι είχε παίξει μέχρι τότε τη σεζόν 2024-25.

Έχει σκοράρει τέσσερα γκολ σε 13 αγώνες μέχρι στιγμής φέτος, επτά λιγότερα από όσα είχε καταφέρει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου την περασμένη σεζόν. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αριθμός των αναμενόμενων γκολ (xG) του Σαλάχ είναι πολύ χαμηλότερος: 3,88 αυτή τη σεζόν σε σύγκριση με 10,46 πέρυσι. Έχει επίσης προσφέρει έξι ασίστ λιγότερες.

Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι ο Σαλάχ έχει δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του (28 εναντίον 26) από ό,τι σε αυτό το στάδιο της προηγούμενης σεζόν, και έπαιξε οκτώ ακόμη κρίσιμες πάσες (26 εναντίον 18).

Και τώρα;

Στην... εκρηκτική συνέντευξή του, ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε να εννοηθεί ότι την επόμενη εβδομάδα κόντρα στη Μπράιτον μπορεί να είναι ο τελευταίος αγώνας του με τη Λίβερπουλ.

«Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Δεν αποδέχομαι αυτή την κατάσταση. Έχω κάνει τόσα πολλά για αυτόν τον σύλλογο». Ο Σαλάχ ρωτήθηκε επίσης αν μια μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία ήταν ακόμα πιθανή. «Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση», απάντησε, «επειδή ο σύλλογος θα με οδηγήσει σε διαφορετική κατεύθυνση».

Ο Σαλάχ έχει συνδεθεί με μια μεταγραφή στο Saudi Pro League τα τελευταία χρόνια και η Λίβερπουλ απέρριψε μια τεράστια προσφορά για τον Αιγύπτιο από την Αλ Ιτιχάντ το 2023.

«Πάντα υποστηρίζω αυτόν τον σύλλογο. Τα παιδιά μου θα τον υποστηρίζουν πάντα. Αγαπώ τον σύλλογο τόσο πολύ που θα τον αγαπώ πάντα. Τηλεφώνησα στη μαμά μου χθες - δεν ξέρατε αν θα ξεκινούσα ή όχι, αλλά εγώ ήξερα. Χθες τους είπα, ελάτε στον αγώνα με την Μπράιτον. Δεν ξέρω αν θα παίξω ή όχι, αλλά θα το απολαύσω. Στο μυαλό μου, θα απολαύσω αυτόν τον αγώνα γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα. Θα βρίσκομαι στο Άνφιλντ για να αποχαιρετήσω τους οπαδούς και να πάω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν θα είμαι εκεί».

Τι θα κάνει ο Σλοτ

Το πώς θα τον διαχειριστεί από εδώ και πέρα ο Σλοτ παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Και οι δύο μοιάζουν να μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά. Ενας από τους βασικούς λόγους που ο Σαλάχ επέμενε όλα αυτά τα χρόνια να παραμένει στη Λίβερπουλ, παρά τα κατά καιρούς σίριαλ με τα συμβόλαιά του, ήταν επειδή ένιωθε ότι τον ήθελαν τόσο ο προπονητής όσο και οι φίλαθλοι. Ακόμη κι όταν κατά καιρούς αντέδρασε έντονα, το έκανε πάντα από θέση ισχύος.

Για τον Σλοτ, από την άλλη, υπάρχει το ζήτημα της διαχείρισης ενός ποδοσφαιριστή του οποίου το «εγώ» (δικαιολογημένα, λόγω των ιστορικών επιτευγμάτων και του στάτους του) είναι δεδομένο πως ξεπερνά οποιονδήποτε άλλον έχει προπονήσει μέχρι σήμερα. Ο Σαλάχ είναι πλέον 33 ετών, ωστόσο δεν μοιάζει με τον τύπο του ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε εύκολα να πειστεί ότι λιγότερος χρόνος συμμετοχής τώρα θα του προσφέρει περισσότερα μακροπρόθεσμα.

