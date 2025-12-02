Χωρίς Ντε Γιονγκ η Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με την Ατλέτικο

Ο Φρένκι ντε Γιονγκ ανέβασε πυρετό και έμεινε εκτός της αποστολής που ανακοίνωσε ο Χάνσι Φλικ, ο οποίος θα στερηθεί των πολύτιμων υπηρεσιών του Ολλανδού μέσου. Μάλιστα, ο Ντε Γιονγκ είχε χάσει και το ματς του περασμένου Σαββάτου (29/11) με την Αλαβές, τότε όμως λόγω οικογενειακού ζητήματος.

Οι «μπλαουγκράνα» θα υποδεχθούν την Ατλέτικο, με στόχο τη νίκη που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν στην κορυφή της κατάταξης, χωρίς τους τραυματίες Φερμίν Λόπεθ, Γκάβι και Τερ Στέγκεν, αλλά και τον Ρόναλντ Αραούχο. Ο τελευταίος βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, μετά την αποβολή του στον αγώνα του Champions League με την Τσέλσι και την κριτική που δέχθηκε, με συνέπεια να αιτηθεί χθες (1/12) άδεια από την Μπαρτσελόνα, η οποία και του χορηγήθηκε.