Συνελήφθη πρώην διεθνής Άγγλος για απόπειρα βιασμού

Δημοσιευτηκε:

 Πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής με εξέχον παρελθόν στην Premier League, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται για νομικούς λόγους συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ, ένα από αυτά που εξυπηρετούν το Λονδίνο, ενώ βρισκόταν σε έλεγχο διαβατηρίων και επρόκειτο να επιβιβαστεί σε μια πτήση χαμηλού κόστους. 

 Η κατηγορία είναι απόπειρα βιασμού και απαγγέλθηκε εναντίον του από την πρώην κοπέλα του πριν από μερικές εβδομάδες.

 Η σύλληψη, όπως αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα «The Sun» έγινε την Κυριακή το βράδυ στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. Όταν η υπάλληλος του γηπέδου σάρωσε το διαβατήριο του πρώην παίκτη μέσω του μηχανήματος ελέγχου διαβατηρίων, αποκαλύφθηκε ότι καταζητούνταν από την αστυνομία ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού, έπειτα από καταγγελία μιας πρώην φίλη του στην αστυνομία του Έσσεξ, ισχυριζόμενη ότι η απόπειρα βιασμού είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. 

 Ο παίκτης κρατήθηκε από την αστυνομία του Έσσεξ για αρκετές ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της.

 Ο βρετανικός τύπος δεν μπορεί να αποκαλύψει το όνομά του, αλλά αποκαλύπτει ορισμένες λεπτομέρειες γι' αυτόν. Ήταν ενεργός την τελευταία δεκαετία, παίζοντας στην Premier League και για την Αγγλία, και τώρα παραμένει ενεργός ποδοσφαιριστής.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

