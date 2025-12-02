«Ο Ράμος αυτοπροτάθηκε στη Μίλαν - Θέλει επανένωση με τον Μόντριτς»

Στα χρόνια τους στη Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Ράμος και Λούκα Μόντριτς, έγραψαν ιστορία.

Μαζί, κατέκτησαν τέσσερα Champions League και τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, αποτελώντας δύο εκ των ηγετών της «βασίλισσας».

Ο Ισπανός, θεωρούνταν για χρόνια ο κορυφαίος κεντρικός αμυντικός του κόσμου και ο Κροάτης ο καλύτερος μέσος, φτάνοντας μέχρι και την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» το 2018.

Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, ο Μόντριτς να «πάτησε» τα 40 και ο Ράμος να απέχει τρεις μήνες από το να τα κλείσει, ωστόσο αμφότεροι συνεχίζουν την καριέρα τους και δεν δείχνουν - ακόμα - διατεθειμένοι να αποσυρθούν.

Ο Μόντριτς μάλιστα, διανύει εξαιρετική σεζόν στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν, η οποία βρίσκεται μαζί με τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όντας και βάση αριθμών, ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση του!

Ο Σέρχιο Ράμος αγωνίζεται στη Μοντερέι και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Ο έμπειρος στόπερ επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μίλαν, θέλοντας έναν... τελευταίο χορό, μαζί με τον παλιό του συμπαίκτη και μάλιστα έχει αυτοπροταθεί στους «ροσονέρι», σύμφωνα με την calciomercato.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Sergio Ramos has offered himself to AC Milan as a free agent and is eager to reunite with Luka Modrić.



— @cmdotcom pic.twitter.com/fGAjTDcjUk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 1, 2025

