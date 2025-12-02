Σαλάχ: Φτάνει το τέλος της εποχής του στη Λίβερπουλ;

Στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής κόντρα στη Γουέστ Χαμ για την Premier League ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας της Λίβερπουλ από τον Άρνε Σλοτ. Ήταν η πρώτη φορά που ο Aiγύπτιος δεν ξεκίνησε σε παιχνίδι πρωταθλήματος μετά από 53 συνεχόμενες συμμετοχές, από τον Απρίλιο του 2024.

Ο Σλοτ μετά τον αγώνα υποστήριξε πως η απόφαση δεν είχε να κάνει με τιμωρία ή με πρόβλημα συμπεριφοράς, αλλά με συνδυασμό περιστάσεων, κυρίως του φόρτου αγώνων (τέσσερα παιχνίδια σε δέκα μέρες) και τακτικής: ο προπονητής θεώρησε πως για αυτό το παιχνίδι άλλοι παίκτες ταίριαζαν καλύτερα στο πλάνο που επέλεξε.

Τόνισε, επίσης, πως ο Σαλάχ παραμένει σημαντικό κομμάτι του ρόστερ της Λίβερπουλ και ότι η απόφαση δεν σηματοδοτεί το «τέλος» για τον ποδοσφαιριστή.

Τον Απρίλιο του 2024 ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ αυτός που είχε αφήσει εκτός ενδεκάδας τον Σαλάχ στο London Stadium και η ιστορία δεν είχε τελειώσει πολύ καλά. Ο Σαλάχ ενεπλάκη σε μια διαμάχη με τον Κλοπ καθώς η Γουέστ Χαμ σκόραρε όταν περίμενε να μπει ως αλλαγή (αποτέλεσμα 2-2) και στη συνέχεια όταν ο, κατά γενική ομολογία συνήθως εγκρατής, Σαλάχ πέρασε μπροστά από δημοσιογράφους στη συνέχεια και είπε: «Αν μιλήσω θα υπάρξει φωτιά».

Η Λίβερπουλ σε φάση... απεξάρτησης από τον Σαλάχ;

Η επιλογή του Σλοτ, ο οποίος αρνήθηκε δημόσια το «τέλος» του 33χρονου Αιγύπτιου, θα μπορούσε πάντως να σημαίνει ότι η Λίβερπουλ αρχίζει σιγά σιγά να περνά σε μια εποχή, στην οποία δεν θα έχει κεντρικό ρόλο ο Σαλάχ, όπως τονίζουν σχετικά ρεπορτάζ στο Νησί.

Ο Σλοτ έχει ενθαρρυνθεί δημόσια, από παλαίμαχους παίκτες και σχολιαστές, να αφήσει στην άκρη τον Σαλάχ μετά από μια σειρά από κατώτερες του μετρίου εμφανίσεις αυτή τη σεζόν.

Αυτό, βέβαια, μπορεί να είναι το εύκολο κομμάτι, διότι το πραγματικά δύσκολο είναι να αντικαταστήσει έναν παίκτη, ο οποίος έχει φτάσει να είναι τρίτος στη λίστα με τους σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου πίσω από τους Ίαν Ρας και Ρότζερ Χαντ.

Ο Σαλάχ, ο οποίος θα χάσει έτσι κι αλλιώς και άλλα παιχνίδια της Λίβερπουλ λόγω της συμμετοχής του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, παρακολούθησε τελικά όλο το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής από τον πάγκο.

Ο Σλοτ προσπάθησε να... διασκεδάσει τις εντυπώσεις συμπληρώνοντας στις δηλώσεις του ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός, ο οποίος εν μέσω φημών περί αποχώρησης υπέγραψε τελικά νέο διετές συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι, «θα έχει ένα πολύ καλό μέλλον σε αυτόν τον σύλλογο επειδή είναι ένας τόσο ξεχωριστός παίκτης».

Αλλά με βάση την φόρμα του φέτος, ο Σαλάχ διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει εκτός.

Ο Άλαν Σίρερ δήλωσε στο BBC Sport: «Ήταν μια μεγάλη απόφαση από τον Σλοτ, αλλά υποθέτω ότι γίνεται ευκολότερη από τα αποτελέσματα της Λίβερπουλ.

Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά για σένα, πρέπει να πάρεις μεγάλες αποφάσεις και αυτή ήταν μια μεγάλη απόφαση λόγω αυτών που έχει κάνει για τη Λίβερπουλ στο παρελθόν.

Αλλά ο Σαλάχ δεν μπορεί να παραπονεθεί επειδή δεν έχει παίξει καλά, και όταν συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να αποδεχτεί την απόφαση».

Το αποτέλεσμα του αγώνα δικαίωσε τον Σλοτ

Και,βέβαια, το αποτέλεσμα δικαίωσε τον Σλοτ καθώς ήρθε αυτό που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόταν και ο ίδιος και η ομάδα, μια μετά από ένα σερί εννέα ηττών στα τελευταία 12 παιχνίδια. Και ήρθε, επίσης, η νίκη με το πρώτο γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ μετά την πολύκροτη μεταγραφή του στο «Άνφιλντ».

Πρέπει, λοιπόν, να... ξεγράψουμε τον Σαλάχ; Όχι, βέβαια. Είχε ξεκινήσει βασικός σε 53 συνεχόμενους αγώνες της Premier League, έχει κάνει 419 εμφανίσεις για τη Λίβερπουλ με 383 συμμετοχές ως βασικός, σκοράροντας 250 φορές. Έχει κάνει 300 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, με 288 συμμετοχές ως βασικός, από τότε που μεταγράφηκε από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017, σκοράροντας 188 γκολ με ποσοστό νικών 64%.

Σε όλες τις διοργανώσεις, η Λίβερπουλ έχει κερδίσει 263 παιχνίδια όταν έπαιξε ο Σαλάχ, ποσοστό νικών 63%.

Tώρα μπορεί η επιλογή του Σλοτ να είναι σημάδι ότι η Λίβερπουλ θέλει να αλλάξει σελίδα: από ομάδα που βασίζεται σε έναν ηγέτη σε ομάδα με εναλλακτικές.

Ο Σαλάχ είναι σύμβολο και αφήνοντάς τον εκτός υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί η συνοχή, να αλλάξουν οι ισορροπίες, ακόμη και να επηρεαστεί η δυναμική σε κρίσιμα παιχνίδια. Ρίσκο; θα δείξει.

athletiko,gr