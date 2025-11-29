ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

Την απόφαση να αποχωρήσει από το Μεξικό και να επιστρέψει στην Ευρώπη έχει πάρει ο 39χρονος Ισπανός αμυντικός.

Το προηγούμενο Φεβρουάριο ο Σέρχιο Ράμος πήρε την απόφαση να ετοιμάσει τις βαλίτσες του και να διασχίσει τον Ατλαντικό προκειμένου να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του μακριά από την Ευρώπη.

Η Μοντερέι κατάφερε να τον πείσει να βάλει την υπογραφή του και να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Μεξικού, όμως φαίνεται πως η συνεργασία τους δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «El Chiringuito» που επιβεβαιώνονται και από την «AS», ο Ισπανός θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του που εκπνέει τον προσεχή Δεκέμβριο, καθώς σκοπεύει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Οι τάσεις φυγής του Ισπανού μάλιστα χωρίζονται σε δυο άξονες: Από τη μια φέρεται να δυσκολεύεται να συνηθίσει τη νέα ζωή του στο Μεξικό, ενώ παράλληλα θεωρεί πως μια ευρωπαϊκή ομάδα θα του χάριζε περισσότερες πιθανότητες ώστε να επιλεχθεί στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το όνειρο του Μουντιάλ δεν θεωρείται τόσο απρόσιτο από τον 39χρονο στόπερ, ο οποίος θεωρεί πως μια ομάδα που αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο με αρκετή προβολή θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια κλήση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Αλφάμεγα», Δασάκι και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Με τη θηλιά στο λαιμό η Ένωση, αναζητά το μεγάλο μπαμ στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Aυτοθυσία από τον Νεϊμάρ που έπαιξε τραυματίας και έσωσε τη Σάντος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευκαιρία για τη Σίτι που δεν θέλει να τριτώσει το... κακό - Πρόγραμμα και βαθμολογία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας στόχος που έμοιαζε απλησίαστος, πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μπόλικη μπάλα με «καυτά» ντέρμπι - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (29/11)

TV

|

Category image

Tα φώτα στο Αγία Ναπα - Καρμιώτισσα, «ύπουλη» έξοδος για Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Ζεστό» ενδιαφέρον από Serie A για τον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθαρές νίκες και σασπένς στο φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη