Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

Το προηγούμενο Φεβρουάριο ο Σέρχιο Ράμος πήρε την απόφαση να ετοιμάσει τις βαλίτσες του και να διασχίσει τον Ατλαντικό προκειμένου να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του μακριά από την Ευρώπη.

Η Μοντερέι κατάφερε να τον πείσει να βάλει την υπογραφή του και να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Μεξικού, όμως φαίνεται πως η συνεργασία τους δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «El Chiringuito» που επιβεβαιώνονται και από την «AS», ο Ισπανός θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του που εκπνέει τον προσεχή Δεκέμβριο, καθώς σκοπεύει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Οι τάσεις φυγής του Ισπανού μάλιστα χωρίζονται σε δυο άξονες: Από τη μια φέρεται να δυσκολεύεται να συνηθίσει τη νέα ζωή του στο Μεξικό, ενώ παράλληλα θεωρεί πως μια ευρωπαϊκή ομάδα θα του χάριζε περισσότερες πιθανότητες ώστε να επιλεχθεί στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το όνειρο του Μουντιάλ δεν θεωρείται τόσο απρόσιτο από τον 39χρονο στόπερ, ο οποίος θεωρεί πως μια ομάδα που αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο με αρκετή προβολή θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια κλήση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

