ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η περσινή Λίβερπουλ των ανατροπών, μοιάζει, πια, πολύ μακρινή ανάμνηση...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η περσινή Λίβερπουλ των ανατροπών, μοιάζει, πια, πολύ μακρινή ανάμνηση...

Στον δρόμο για τον τίτλο, έφερνε τα πάνω - κάτω για τους βαθμούς. Φέτος, δεν το έχει καταφέρει ούτε μια φορά! Με τον ίδιο άνθρωπο στον πάγκο. Κι όμως, η Λίβερπουλ βιώνει κάτι τελείως διαφορετικό...

Η Φόρεστ πέρασε... αέρα από το «Άνφιλντ», πήρε διαδοχικά «διπλά» στο συγκεκριμένο γήπεδο για πρώτη φορά από τη δεκαετία του '60 και η Λίβερπουλ υποχώρησε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία, δείχνοντας πως τη δεδομένη στιγμή, πρώτο και κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο πνευματικό κομμάτι κι έπειτα στο αγωνιστικό.

Οι «κόκκινοι» φέτος, παρά το γεγονός πως στην έναρξη της σεζόν έφταναν σε νίκες με γκολ στα τελευταία λεπτά ή ακόμα και στις καθυστερήσεις, έχουν πλέον μπει σε ένα πολύ σκοτεινό αγωνιστικό «τούνελ» δίχως να βλέπουν ακόμα το φως στην άκρη του...

Είναι ενδεικτικό πως μπαίνοντας στον Δεκέμβρη σε λίγες μέρες, η ομάδα του Άρνε Σλοτ και πρωταθλήτρια του 2025, δεν έχει πάρει ουτε έναν βαθμό στα παιχνίδια που έχει βρεθεί να κυνηγά στο σκορ!

Σε πλήρη αντίθεση, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κατάφερε να συγκεντρώσει 23 βαθμούς από τις αναμετρήσεις που είχε δει τον αντίπαλο να παίρνει προβάδισμα!

SPORT-FM.GR 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέμα με Πιέρο και αναγκαστική αλλαγή νωρίς για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ανορθωσιάτικη απόδραση από το Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βούκιτς έστειλε στα ουράνια τους Ανορθωσιάτες και διπλό με ανατροπή στο 90+3΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από τις Σέρρες ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικοί οι συμπατριώτες πριν το μεγάλο ραντεβού του Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Αμπάνια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ενδεκάδα με Βέισμπεκ από Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι επιλογές του Μαρτίνς για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν εξέπληξε ο Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο γκολ εντός για την ΕΝΠ, τρίτο γενικά!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη