Η περσινή Λίβερπουλ των ανατροπών, μοιάζει, πια, πολύ μακρινή ανάμνηση...

Η Φόρεστ πέρασε... αέρα από το «Άνφιλντ», πήρε διαδοχικά «διπλά» στο συγκεκριμένο γήπεδο για πρώτη φορά από τη δεκαετία του '60 και η Λίβερπουλ υποχώρησε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία, δείχνοντας πως τη δεδομένη στιγμή, πρώτο και κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο πνευματικό κομμάτι κι έπειτα στο αγωνιστικό.

Οι «κόκκινοι» φέτος, παρά το γεγονός πως στην έναρξη της σεζόν έφταναν σε νίκες με γκολ στα τελευταία λεπτά ή ακόμα και στις καθυστερήσεις, έχουν πλέον μπει σε ένα πολύ σκοτεινό αγωνιστικό «τούνελ» δίχως να βλέπουν ακόμα το φως στην άκρη του...

Είναι ενδεικτικό πως μπαίνοντας στον Δεκέμβρη σε λίγες μέρες, η ομάδα του Άρνε Σλοτ και πρωταθλήτρια του 2025, δεν έχει πάρει ουτε έναν βαθμό στα παιχνίδια που έχει βρεθεί να κυνηγά στο σκορ!

Σε πλήρη αντίθεση, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κατάφερε να συγκεντρώσει 23 βαθμούς από τις αναμετρήσεις που είχε δει τον αντίπαλο να παίρνει προβάδισμα!

