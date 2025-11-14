Ο Σαλάχ στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει για τη Σαουδική Αραβία

Μιλώντας, μετά την τελετή για την απονομή του βραβείου, στην τηλεοπτική εκπομπή της χώρας του «On Sport Egyptian TV channel» αποκάλυψε πως αν δεν υπέγραφε νέο συμβόλαιο με τους «κόκκινους», τότε θα συνέχιζε την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Εμεινε τελικά στο «Ανφιλντ», αλλά η προοπτική να παίξει στη Saudi Pro League παραμένει ανοικτή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ΤΒR» ο Σαλάχ δεν είναι πλέον χαρούμενος στην Αγγλία και στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει από την Premier League με την Αλ Ιτιχάντ να είναι έτοιμη να του δώσει 300 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και 80 εκατ. στη Λίβερπουλ για να πάρει τα δικαιώματα του!

Ο ίδιος ο Αιγύπτιος σταρ δήλωσε πρόσφατα πως «Οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους της Saudi Pro League είναι εξαιρετικές και είχαμε επαφές τους τελευταίους μήνες. Ναι, αν δεν υπέγραφα νέο συμβόλαιο τότε θα πήγαινα σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία.»

ΑΠΕ-ΜΠΕ