ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σαλάχ στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει για τη Σαουδική Αραβία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σαλάχ στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει για τη Σαουδική Αραβία

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανακηρύχθηκε παίκτης της περασμένης σεζόν στην Premier League, αφού ο Αιγύπτιος σταρ είχε μια εξαιρετική ατομική σεζόν οδηγώντας τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

 Μιλώντας, μετά την τελετή για την απονομή του βραβείου, στην τηλεοπτική εκπομπή της χώρας του «On Sport Egyptian TV channel» αποκάλυψε πως αν δεν υπέγραφε νέο συμβόλαιο με τους «κόκκινους», τότε θα συνέχιζε την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

 

Εμεινε τελικά στο «Ανφιλντ», αλλά η προοπτική να παίξει στη Saudi Pro League παραμένει ανοικτή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «ΤΒR» ο Σαλάχ δεν είναι πλέον χαρούμενος στην Αγγλία και στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει από την Premier League με την Αλ Ιτιχάντ να είναι έτοιμη να του δώσει 300 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και 80 εκατ. στη Λίβερπουλ για να πάρει τα δικαιώματα του!

 

Ο ίδιος ο Αιγύπτιος σταρ δήλωσε πρόσφατα πως «Οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους της Saudi Pro League είναι εξαιρετικές και είχαμε επαφές τους τελευταίους μήνες. Ναι, αν δεν υπέγραφα νέο συμβόλαιο τότε θα πήγαινα σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία.»

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καρφιά» Ομπαμεγιάνγκ για Τσέλσι: «Ο χειρότερος σύλλογος της καριέρας μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ομόνοια εξασφάλισε επιπλέον 800 εισιτήρια για Βιέννη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το MLS «ευθυγραμμίζεται» με την Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φίλος της Μονακό κατέχει 1146 φανέλες και γεμίζει μισό γήπεδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Πάτσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν επαναπαύεται ο Κετσπάγια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ο Χαριστέας

Ελλάδα

|

Category image

Aνάρτηση από την ΑΕΚ για την παγκόσμια μέρα διαβήτη

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο Γερεμέγεφ και τα 10 συμβόλαια του «τριφυλλιού» που λήγουν το καλοκαίρι

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σαλάχ στο τέλος της σεζόν σκέφτεται ν' αποχωρήσει για τη Σαουδική Αραβία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η 6η αγωνιστική για τη ECOMMBX Basket League – Αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλα έτοιμα για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ζητάει την αναβολή του Βίρτους-Μακάμπι η ιταλική αστυνομία

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα βήμα από το όνειρο για Μοτνόρ και Σουρινάμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έχει κάθε λόγο να χαμογελά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη