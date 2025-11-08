Και αναζητούν απόψε (18:00) στο Δασάκι τη νίκη που θα τους τονώσει την ψυχολογία, όμως, το κυριότερο, να κρατήσουν το τρένο στις ράγες για τα άνω διαζώματα, αφού μετά τις δύο σερί αποτυχίες έχει βγει εκτός πορείας.

Και δεν τον παίρνει άλλο να χάσει βαθμούς κόντρα σε μία ομάδα που δεν θεωρείται μεγαθήριο. Ωστόσο, θα πρέπει να χυθεί πολύς ιδρώτας, αφού πρόκειται για ένα αξιόλογο σύνολο και αυτό αποτυπώνεται και στη βαθμολογία, όντας μάλιστα πιο πάνω από τον Απόλλωνα. Για μία ομάδα που έχει ευρωπαϊκές βλέψεις, επιβάλλεται να βρει τον τρόπο να κάνει απόδραση, παρ' όλο που πάει με την πλάτη στον τοίχο.

Η επιστροφή Μάρκοβιτς από τιμωρία αυξάνει τις επιλογές του Σωφρόνη Αυγουστή, ο οποίος θα στερηθεί λόγω τιμωρίας τον Ντουοντού, δεν υπολογίζει ξανά στους Μαλεκκίδη και Μπράουν, ενώ δύσκολα θα βρεθεί στην αποστολή ο Γκασπάρ. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, με τους Ροντρίγκες και Γιούσεφ να διεκδικούν φανέλα βασικού.