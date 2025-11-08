Premier League: Τα βλέμματα στο Λονδίνο, δύσκολη αποστολή για την πρωτοπόρο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Τότεναμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στην Premier League.

Στην έδρα της ευχάριστης φετινής έκπληξης, Σάντερλαντ, δοκιμάζεται η Άρσεναλ.

Πρώτη σέντρα στις 14:30 στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Spurs έχουν πάρει τον αέρα των “κόκκινων διάβολων” τρέχοντας στις μεταξύ τους μάχες αήττητο σερί επτά αγώνων (5-2-0). Τελευταία φορά μάλιστα που η ομάδα του τεχνικού Αμορίμ πανηγύρισε διπλό ήταν τον Οκτώβριο του 2021.

Ακολουθούν δύο ακόμα αναμετρήσεις στις 17:00, όπου επίσης βρίσκουμε παρουσία συλλόγου από την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι και Έβερτον – Φούλαμ.

Στις 19:30 η πρωτοπόρος Άρσεναλ φιλοξενείται από την τρίτη της κατάταξης Σάντερλαντ, σε μία δύσκολη δοκιμασία για τους “Κανονιέρηδες”. Τελευταία φορά που οι “μαυρόγατες” έκαμψαν την αντίσταση της Άρσεναλ ήταν σε παιχνίδι Κυπέλλου, τον Φεβρουάριο του 2012. Για να βρούμε νίκη σε ματς πρωταθλήματος, πρέπει να πάμε πίσω στον Νοέμβριο του 2009, με το κοντέρ από τότε να γράφει 19-7-1.

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στο “Στάμφορντ Μπριτζ”, όπου η Τσέλσι έχει ευκαιρία να ξεσπάσει αντιμετωπίζοντας την ουραγό Γουλβς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στην Premier League:

Σάββατο 08/11

14:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:00 Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι

17:00 Έβερτον – Μπέρνλι

19:30 Σάντερλαντ – Άρσεναλ

22:00 Τσέλσι – Γουλβς

Κυριακή 09/11

16:00 Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

16:00 Μπρέντφορντ – Νιουκάστλ

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Διαβαστε ακομη