Serie A-11η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το «Derby della Mole»!
Συνεχίζεται η δράση στην Ιταλία, με την 11η αγωνιστική της Serie A να είναι εδώ.
Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η 11η αγωνιστική της Serie A!
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ήλιου ή αλλιώς «Derby della Mole», ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Τορίνο! Σέντρα το Σάββατο στις 19:00.
Σήμερα έχει μόνο ένα παιχνίδι στις 21:45 με την Πίζα να υποδέχεται την Κρεμονέζε, αύριο έχουμε τέσσερις αναμετρήσεις και η αυλαία ολοκληρώνεται την Κυριακή με πέντε παιχνίδια.
Η 11η αγωνιστική:
Παρασκευή (07/11)
Πίζα-Κρεμονέζε 21:45
Σάββατο (08/11)
Κόμο-Κάλιαρι 16:00
Λέτσε-Βερόνα 16:00
Γιουβέντους-Τορίνο 19:00
Πάρμα-Μίλαν 21:45
Κυριακή (09/11)
Αταλάντα-Σασουόλο 13:30
Μπολόνια-Νάπολι 16:00
Τζένοα-Φιορεντίνα 16:00
Ρόμα-Ουντινέζε 19:00
Ίντερ-Λάτσιο 21:45
Η επόμενη (12η) αγωνιστική:
Σάββατο 22/11
Κάλιαρι-Τζένοα 16:00
Ουντινέζε-Μπολόνια 16:00
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 19:00
Νάπολι-Αταλάντα 21:45
Κυριακή (23/11)
Βερόνα-Πάρμα 13:30
Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00
Λάτσιο-Λέτσε 19:00
Ίντερ-Μίλαν 21:45
Δευτέρα (24/11)
Τορίνο-Κόμο 19:30
Σασουόλο-Πίζα 21:45
