Serie A-11η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το «Derby della Mole»!

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η 11η αγωνιστική της Serie A!

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ήλιου ή αλλιώς «Derby della Mole», ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Τορίνο! Σέντρα το Σάββατο στις 19:00.

Σήμερα έχει μόνο ένα παιχνίδι στις 21:45 με την Πίζα να υποδέχεται την Κρεμονέζε, αύριο έχουμε τέσσερις αναμετρήσεις και η αυλαία ολοκληρώνεται την Κυριακή με πέντε παιχνίδια.

Η 11η αγωνιστική:

Παρασκευή (07/11)

Πίζα-Κρεμονέζε 21:45

Σάββατο (08/11)

Κόμο-Κάλιαρι 16:00

Λέτσε-Βερόνα 16:00

Γιουβέντους-Τορίνο 19:00

Πάρμα-Μίλαν 21:45

Κυριακή (09/11)

Αταλάντα-Σασουόλο 13:30

Μπολόνια-Νάπολι 16:00

Τζένοα-Φιορεντίνα 16:00

Ρόμα-Ουντινέζε 19:00

Ίντερ-Λάτσιο 21:45

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 16:00

Ουντινέζε-Μπολόνια 16:00

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 19:00

Νάπολι-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

