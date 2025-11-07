ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό θα ζητήσει ο Γκαρσία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Αυτό θα ζητήσει ο Γκαρσία

Ο ΑΠΟΕΛ θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια την Κυριακή (19:00) με όλα τα βασικά του στελέχη, έχοντας μόνο έναν στόχο.

Να παίξει το ποδόσφαιρο που γνωρίζει και μας έδειξε σε κάποιους από τους προηγούμενους αγώνες. Φωτεινό παράδειγμα το β΄ ημίχρονο του τελευταίου αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, διάστημα στο οποίο ο ΑΠΟΕΛ έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο...

Προκειμένου να αναχαιτίσει την πολύ καλή επιθετική γραμμή της Ομόνοιας, αναμένεται ότι θα εφαρμόσει «σκληρό» πρέσινγκ. Κι όταν λέμε «σκληρό» δεν εννοούμε με κτυπήματα αλλά σαφώς με πιεστικό και συνεχές πρέσινγκ πάνω σε παίκτες από τους οποίους ξεκινά κυρίως το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Ταυτόχρονα οι γαλαζοκιτρινοι με γρήγορες δικές τους επιθέσεις θα προσπαθήσουν να σκοράρουν!

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με οποιαδήποτε έκπληξη. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν οι Περέιρα, Νανού, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Ρόσα, Ντάλσιο, Μάγιερ, Κόρμπου, Τομάς και Σωτηρίου.

Όσον αφορά τα λίγα εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους του ΑΠΟΕΛ μην τα είδατε! Πλέον, για όσους δεν πήραν, ετοιμάζονται τα τραπεζάκια σε χώρους που διαθέτουν τηλεοράσεις για μετάδοση του αγώνα.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει όχι σε πέναλτι στην Ευρώπη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προπονητής του μήνα ο Αμορίμ στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Τρία ματς, 48 τελικές, τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Ελλάδα

|

Category image

Πιθανή η αλλαγή έδρας στο ματς της Αλμάτι με τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Στόχος να μείνω όσο μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν γίνεται θα σκεφτώ και την Ευρωλίγκα»

NBA

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Το πρόγραμμα των αγώνων στα προκριματικά του Μουντιάλ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ο Ροντρίγκο φεύγει τον Ιανουάριο με προορισμό την Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό θα ζητήσει ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εκτός μάχης με Εφές ο Νίμπο, επέστρεψε στο Μιλάνο για τη γέννηση του γιου του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ κόντρα στην Παρτιζάν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κοστίνια: «Υπερηφάνεια για την ανανέωση του συμβολαίου μου»

Ελλάδα

|

Category image

Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν τον Κουλιεράκη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική συνάντηση ΚΟΑ - προσφυγικών σωματείων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής - Μέσα ο Φαμπιάνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το Σάββατο τα... σπουδαία για Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη