Αυτό θα ζητήσει ο Γκαρσία

Να παίξει το ποδόσφαιρο που γνωρίζει και μας έδειξε σε κάποιους από τους προηγούμενους αγώνες. Φωτεινό παράδειγμα το β΄ ημίχρονο του τελευταίου αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, διάστημα στο οποίο ο ΑΠΟΕΛ έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο...

Προκειμένου να αναχαιτίσει την πολύ καλή επιθετική γραμμή της Ομόνοιας, αναμένεται ότι θα εφαρμόσει «σκληρό» πρέσινγκ. Κι όταν λέμε «σκληρό» δεν εννοούμε με κτυπήματα αλλά σαφώς με πιεστικό και συνεχές πρέσινγκ πάνω σε παίκτες από τους οποίους ξεκινά κυρίως το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Ταυτόχρονα οι γαλαζοκιτρινοι με γρήγορες δικές τους επιθέσεις θα προσπαθήσουν να σκοράρουν!

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με οποιαδήποτε έκπληξη. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν οι Περέιρα, Νανού, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Ρόσα, Ντάλσιο, Μάγιερ, Κόρμπου, Τομάς και Σωτηρίου.

Όσον αφορά τα λίγα εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους του ΑΠΟΕΛ μην τα είδατε! Πλέον, για όσους δεν πήραν, ετοιμάζονται τα τραπεζάκια σε χώρους που διαθέτουν τηλεοράσεις για μετάδοση του αγώνα.