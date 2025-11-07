ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοστίνια: «Υπερηφάνεια για την ανανέωση του συμβολαίου μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κοστίνια: «Υπερηφάνεια για την ανανέωση του συμβολαίου μου»

Κάτοικος Πειραιά μέχρι το 2029 ο Πορτογάλος

Νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Κοστίνια, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ. Ο 25χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Ρίο Αβε, υπέγραψε με την ομάδα του Πειραιά την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν επιπλέον χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του. Ο Κοστίνια τη φετινή σεζόν έχει 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος άσος δήλωσε υπερήφανος και ευτυχισμένος από την εξέλιξη αυτή: «Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την ανανέωση με αυτόν τον σύλλογο. Είναι σημάδι πώς ήταν μία επιτυχημένη σεζόν. Υπερηφάνεια είναι η λέξη που μπορώ να πω για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Η περσινή σεζόν ήταν απίστευτη. Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία, ήταν εκπληκτικά καλή.

Κατακτήσαμε το νταμπλ, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο να ζεις σε αυτήν τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, οι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η σεζόν θα είναι ίδια ή και καλύτερη από την περσινή. Το να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τον Ολυμπιακό είναι κάτι απίστευτο.»

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτό θα ζητήσει ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εκτός μάχης με Εφές ο Νίμπο, επέστρεψε στο Μιλάνο για τη γέννηση του γιου του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ κόντρα στην Παρτιζάν!

EUROLEAGUE

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Το πρόγραμμα των αγώνων στα προκριματικά του Μουντιάλ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Κοστίνια: «Υπερηφάνεια για την ανανέωση του συμβολαίου μου»

Ελλάδα

|

Category image

Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν τον Κουλιεράκη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική συνάντηση ΚΟΑ - προσφυγικών σωματείων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής - Μέσα ο Φαμπιάνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το Σάββατο τα... σπουδαία για Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Σαν Μαρίνο και Κόσοβο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τα μυαλά και τα πόδια της Πάφου….

Απόψεις

|

Category image

Λίγο πριν το εκατομμύριο και... χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Κόουτς, είμαι και εγώ εδώ...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Serie A-11η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το «Derby della Mole»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι υποψήφιοι για τα βραβεία «The Best» της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη