ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Νίκι Νικόλ ξέχασε ήδη τον Γιαμάλ - Αυτός είναι ο νέος έρωτάς της

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Νίκι Νικόλ ξέχασε ήδη τον Γιαμάλ - Αυτός είναι ο νέος έρωτάς της

Η Νίκι Νικόλ φαίνεται να ξέχασε πολύ γρήγορα τον αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ και να ζει ήδη τον νέο έρωτά της.

Ο χωρισμός του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ, μετά από μόλις 67 ημέρες σχέσης, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με πολλές φήμες για φερόμενες απιστίες, ειδικά από την πλευρά του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο αθλητής φέρεται να το αρνήθηκε σε μια συνομιλία με τον Χαβιέ Χόγιος: «Δεν είμαστε μαζί και δεν οφείλεται σε κάποια απιστία. Απλώς χωρίσαμε, αυτό είναι όλο. Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση μας. Δεν έχω υπάρξει άπιστος, ούτε έχω υπάρξει με κανέναν άλλον», εξήγησε ο αστέρας της Μπαρτσελόνα.

Δημοσιεύματα στην Ισπανία, ανέφεραν ότι Γιαμάλ φέρεται να συναντήθηκε κρυφά με την Ιταλίδα influencer Άννα Γκενιόζο κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στο Μιλάνο – μια γυναίκα με περισσότερους από 700.000 ακόλουθους στο Instagram και γνωστή για την αγάπη της στο ποδόσφαιρο.

Η νέα σχέση της Νίκι Νικόλ

Πάντως, ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άνχελ ντε Μπρίτο δίνει μια νέα ενημέρωση για όσα συνέβησαν, μοιράζοντας στα κοινωνικά του δίκτυα μια συνομιλία που είχε με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είδε τη Νίκι Νικόλ μαζί με τον Μερνουέλ, γνωστό δημιουργό περιεχομένου και influencer στην Αργεντινή, σε ένα πάρτι.

«Μια φίλη μου την είδε χθες να φεύγει με τον Μερνουέλ, έναν από τους πιο δημοφιλείς YouTubers της στιγμής. Ήταν μαζί όλη τη νύχτα και έφυγαν μαζί. Όλοι σχολίαζαν το γεγονός, γιατί από το πουθενά εκείνη είχε εμφανιστεί στο stream της Γιανίνα τις προάλλες. Και χθες ήταν πάλι μαζί», αναφέρεται στο μήνυμα.

Την ίδια στιγμή, ο Ισπανός εξτρέμ φαίνεται να αλλάζει σελίδα στη ζωή του, καθώς φέρεται να αγόρασε την πρώην έπαυλη του Ζεράρ Πικέ και της Σακίρα στη Βαρκελώνη, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπου σκοπεύει να μείνει μαζί με τον ξάδερφό του και έναν φίλο του.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη