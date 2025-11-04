ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο βασικός αλλά πανάκριβος αντί-Λεβαντόφσκι

Ο αντι-Λεβαντόφσκι στο επίκεντρο για την Μπαρτσελόνα. Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στη κορυφή της λίστας.

H διοίκηση της Μπαρτσελόνα δε σταματά να εργάζεται στιγμή. Παράλληλα με τη φετινή αγωνιστική δράση θέτει επί τάπητος τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Στα μεταγραφικά είναι γνωστό πως οι «μπλαουγκράνα» το ερχόμενο καλοκαίρι θα αποχωριστούν τον βασικό τους επιθετικό. Το συμβόλαιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ολοκληρώνεται με το τέλος της τρέχουσας σεζόν και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Ο Πολωνός αρχισκόρερ έχει φθάσει αισίως τα 37 του χρόνια. Οι Καταλανοί τον αποχωρίζονται όχι γιατί δεν αποδίδει, αλλά γιατί θέλουν να ανανεώσουν τη θέση στη κορυφή της επίθεσής τους. Θέλουν να τοποθετήσουν στην αιχμή του δόρατος έναν φορ που έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Να επενδύσουν τα εκατομμύριά τους σε ένα μεγάλο αστέρι που μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ θα οδηγήσουν την ομάδα σε επιτυχίες και κορυφές.

Ο μεγάλος πόθος της Μπαρτσελόνα

Τα καταλανικά ΜΜΕ έχουν στείλει μια… καραβιά επιθετικούς στους «μπλαουγκράνα». Σήμερα, το ρεπορτάζ της SPORT αναφέρει για άλλη μια φορά το όνομα που κυριαρχεί στη διοίκηση Λαπόρτα. Ο παίκτης που λιγουρεύεται ο ισχυρός άνδρας του καταλανικού συλλόγου δεν είναι άλλος από τον Χούλιαλ Άλβαρεζ. Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

Ο ταλαντούχος επιθετικός θα ήταν ο ιδανικός αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι. Για να συμβεί όμως αυτό στην πραγματικότητα πρέπει να υπάρξει οικονομική υπέρβαση από πλευράς Μπαρτσελόνα. Οι Μαδριλένοι δεν αποχωρίζονται τον ποδοσφαιριστή τους αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως από τον Άλβαρεζ. Αυτό… μεταφράζεται με ποσά που υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Νούμερο απλησίαστο για την ομάδα του Χάνσι Φλικ!

ΔΙΕΘΝΗ

