Τρίτος παίκτης στην ιστορία της Λίβερπουλ με 250 γκολ ο Σαλάχ

Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Λίβερπουλ ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος φορ έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που έφτασε τα 250 γκολ όταν σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στη νίκη επί της Άστον Βίλα με 2-0. Μπροστά του είναι μόνο ο Ίαν Ρας με 386 και ο Ρότζερ Χαντ με 285 τέρματα.

«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να σκοράρεις και να κερδίζεις τρόπαια για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Είναι κάτι που δεν θεωρώ δεδομένο. Είμαι τόσο περήφανος και τόσο χαρούμενος για αυτό το επίτευγμα», τόνισε ο 33χρονος άσος.

Mo Salah has now scored 250 goals for the Reds… Incredible. 👑 pic.twitter.com/QLfjFmcHve — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

