Έβαλε γκολάρα ο Μέσι, αλλά η Ίντερ Μαϊάμι έχασε και... τρέχει

Σε μπελάδες μπήκε η πορεία της Ίντερ Μαϊάμι στα playoffs του MLS, καθώς ηττήθηκε με 2-1 στο Νάσβιλ που ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Έτσι η πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής θα κριθεί σε τρίτο και τελευταίο ματς που θα γίνει το Σάββατο στο Μαϊάμι.

Οι «ροζ», που είχαν επικρατήσει άνετα με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 9' με πέναλτι του Σαμ Σάριτζ, ενώ στο 45' ο Τζος Μπάουερ έκανε το 2-0. Ο Λιονέλ Μέσι, που είχε πετύχει δύο γκολ στο πρώτο παιχνίδι, σκόραρε με υπέροχο σουτ στο 90', αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν ένα ακόμη τέρμα και πλέον πάμε σε «τελικό».

Ο 38χρονος Αργεντινός σταρ έφτασε τα 892 γκολ στην καριέρα του, ενώ τη φετινή σεζόν έχει 35 μαζί με 18 ασίστ σε 38 εμφανίσεις.

Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με Σινσινάτι ή Κολούμπους Κρου, με την πρώτη να έχει πάρει το πρώτο ματς με 1-0.

sport-fm.gr