Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο φαβορί για τον πάγκο της Γιουβέντους

Στην pole position για τη διαδοχή του Ίγκορ Τούντορ στην τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται και η επιλογή του Ραφαέλε Παλαντίνο.

Ήταν αναπόφευκτο, έγινε κι επίσημο. Ο Ίγκορ Τούντορ πλήρωσε το μάρμαρο της κάκιστης, σε επίπεδο εικόνας και αποτελεσμάτων, αρχής της σεζόν της Γιουβέντους και αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της.

Οι Μπιανκονέρι έχουν ήδη βγει στην αγορά αναζητώντας τον εκλεκτό της επόμενής τους ημέρας και οι περιπτώσεις που έχουν προκριθεί είναι δύο. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. Ο πολύπειρος κόουτς, πρωταθλητής Ιταλίας το 2023, αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση, ενώ και ο ίδιος φαίνεται να είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική της Γιούβε. Θεωρεί πως με το ρόστερ της μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που επιθυμεί και να δώσει τις δικές του απαντήσεις μετά την άδοξη πορεία του στην εθνική Ιταλίας. Ήδη έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στον Ραφαέλε Παλαντίνο, ο οποίος πριν λίγους μήνες απολύθηκε από τη Φιορεντίνα. Ο Ιταλός είναι ένα όνομα το οποίο έχει φέρει στο τραπέζι ο, άλλοτε άνθρωπος του Ολυμπιακού και νυν τεχνικός διευθυντής της Βέκια Σινιόρα, Φρανσουά Μοντεστό. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και στη Μόντσα και ο Γάλλος έχει την καλύτερη άποψη για αυτόν. Επίσης, ο Παλαντίνο έχει σαφώς πολύ πιο χαμηλό κασέ από τον Σπαλέτι και αυτό το εκτιμά η Γιουβέντους, που ακόμα... πληρώνει στην κυριολεξία το λάθος - όπως αποδείχθηκε - με τον Τιάγκο Μότα.

Πάντως, στη συζήτηση για τον πάγκο των Μπιανκονέρι βρίσκεται και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες από τους προαναφερθέντες.

gazzetta.gr

 

Διαβαστε ακομη