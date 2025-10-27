ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Premier League οδεύει προς Boxing Day με μόλις ένα ματς!

H Premier League οδεύει προς Boxing Day με μόλις ένα ματς!

Η μεγάλη αγωνιστική δράση την 26η Δεκεμβρίου αποτελεί παράδοση δεκαετιών στην Αγγλία, ωστόσο η φετινή Boxing Day ενδέχεται να είναι αλλιώτικη από όσα είχαμε συνηθίσει...

Βλέπετε, αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό η επομένη των Χριστουγέννων να περιλαμβάνει μονάχα ένα ματς, λόγω περιορισμών που υπάρχουν με τα τηλεοπτικά δικαιώματα!

Βλέπετε, η 26η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή και η λίγκα είναι υποχρεωμένη να παραδίδει 33 σαββατοκύριακα αγωνιστικής δράσης στις πλατφόρμες που μεταδίδουν τους αγώνες, έτσι ο κύριος όγκος θα μεταφερθεί το επόμενο διήμερο.

Συνεπώς, η Παρασκευή εκείνη θα αντιμετωπιστεί σαν μία οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή του χρόνου, με μόνο ένα ματς να διεξάγεται εκείνη τη μέρα.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό, με την Premier League όμως να μην ενημερώνει για το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου στις 15 Οκτωβρίου, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα.

Σημειώνεται πως την τελευταία φορά που η Boxing Day ήταν Παρασκευή, το 2014, είχαμε κανονικά φουλ πρόγραμμα, ενώ σε αντίθεση με τη μεγάλη κατηγορία, εκείνες της EFL αναμένεται να έχουν πλήρη αγωνιστική δράση.

sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη