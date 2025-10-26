ΒΙΝΤΕΟ: Έξαλλος με την αλλαγή του στο clasico ο Βινίσιους - Κατευθείαν στα αποδυτήρια με φωνές και χειρονομίες!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Βινίσιους έγινε έξαλλος με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον κάνει αλλαγή στο clasico, αποχωρώντας απευθείας προς τα αποδυτήρια με φωνές και χειρονομίας!
Έντονη στιγμή σημειώθηκε στο clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, όταν ο Βινίσιους αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Ροντρίγκο, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Μαδριλένων.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την αλλαγή, αντιδρώντας φανερά εκνευρισμένος. Έκανε γκριμάτσες, κούνησε τα χέρια του διαμαρτυρόμενος και, φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο, δεν κάθισε στον πάγκο, αλλά πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.
Η συμπεριφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος φάνηκε ενοχλημένος από τη στάση του παίκτη του.
🚨 Vinicius is fuming as Xabi Alonso subs him off after his amazing performance, kicks the bottles away and walks straight down the tunnel.— RMFCTeam (@RMFC_team) October 26, 2025
xabi is disgraceful. pic.twitter.com/GEFhcoZAOb
sport-fm.gr