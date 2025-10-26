ΒΙΝΤΕΟ: Έξαλλος με την αλλαγή του στο clasico ο Βινίσιους - Κατευθείαν στα αποδυτήρια με φωνές και χειρονομίες!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Βινίσιους έγινε έξαλλος με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον κάνει αλλαγή στο clasico, αποχωρώντας απευθείας προς τα αποδυτήρια με φωνές και χειρονομίας!

Έντονη στιγμή σημειώθηκε στο clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, όταν ο Βινίσιους αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Ροντρίγκο, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Μαδριλένων.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την αλλαγή, αντιδρώντας φανερά εκνευρισμένος. Έκανε γκριμάτσες, κούνησε τα χέρια του διαμαρτυρόμενος και, φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο, δεν κάθισε στον πάγκο, αλλά πήγε απευθείας στα αποδυτήρια.

Η συμπεριφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος φάνηκε ενοχλημένος από τη στάση του παίκτη του.

