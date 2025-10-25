Θα έχει να το λέει...

Έπος, άθλος, μεγαλείο… Μόνο με αυτές τις λέξεις μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την πελώρια, από κάθε άποψη, νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ στο Λονδίνο σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας (0-1). Ένα αποτέλεσμα που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Μία νίκη που επιτεύχθηκε απέναντι σε μια ομάδα που έχει 473 εκατομμύρια ευρώ διαφορά χρηματιστηριακής αξίας από τους Λαρνακείς. Κι όμως, η ΑΕΚ πέτυχε το αδιανόητο. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της επιτυχίας της, να πούμε ότι ήταν η πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα της Πάλας σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, την ήττα στο Selhurst Park γνώρισε η Λίβερπουλ για την Premier League. Το παιχνίδι της Πέμπτης ήταν το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό στην μακρόχρονη ιστορία της Κρίσταλ Πάλας. Δυστυχώς, γι’ αυτήν, η ψυχωμένη ΑΕΚ της χάλασε το πάρτι, μετατρέποντας τη γιορτή σε εφιάλτη.

Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας τη σπουδαιότερη νίκη στην ήδη πλούσια ευρωπαϊκή της προϊστορία. Ταυτόχρονα, σημείωσε την πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας σε βάρος αγγλικής και μάλιστα εκτός έδρας. Μία επιτυχία που «χτίστηκε» χάρις στο εξαιρετικό, από τακτικής άποψης, παιχνίδι που έκανε το συγκρότημα του Ιδιάκεθ, κυρίως στον ανασταλτικό τομέα. Βέβαια, οι Άγγλοι έφτιαξαν ευκαιρίες και η τύχη σε κάποιες φάσεις ήταν με την ΑΕΚ. Για να κερδίσεις, όμως, έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο, η τύχη είναι απαραίτητη. Ειδικά στην άμυνα οι παίκτες της ΑΕΚ κατέθεσαν ψυχή, με τους Μιλίτσεβιτς και Ρομπέρζ να είναι απροσπέλαστοι. Παράλληλα, ο Σαμπορίτ (η ΑΕΚ παρατάχθηκε με τρία στόπερ) έκανε το καλύτερό του παιχνίδι από την ημέρα που ήλθε στην «Αρένα». Οι κιτρινοπράσινοι «κέρδισαν» ακόμα έναν στόπερ. Με σωτήριες επεμβάσεις ο Αλομέροβιτς, παρά το λάθος που έκανε στη φάση του 21΄ (δοκάρι για την Πάλας). Πολλά τρεξίματα και φοβερή ένταση από τους Λέδες, Πονς και Ρόντεν, οι οποίοι «κατάπιαν» πολλά χιλιόμετρα, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής. Τρομερό γκολ από τον Μπάγιτς, ο οποίος πέτυχε το δεύτερό του τέρμα στην League Phase του Conference.

Nα προσγειωθεί... ομαλά

Πλέον, η ΑΕΚ καλείται να έχει ομαλή μετάβαση από το θαύμα της Ευρώπης στο κυπριακό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα μετά την τιτάνια προσπάθεια της Πέμπτης. Ο κόσμος της ΑΕΚ είχε συγκλονιστική παρουσία στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και βοήθησε με τον δικό του τρόπο στην επίτευξη της τεράστιας νίκης. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πρέπει να γεμίσει την «Αρένα». Εάν δεν γεμίσει το γήπεδο μετά από μια τέτοια επιτυχία, τότε πότε θα το γεμίσει;

Πλήγμα με Τσακόν

Μοναδικό μελανό σημείο στην προψεσινή ιστορική βραδιά ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Γιέρσον Τσακόν. Ο Βενεζουελάνος άσος θα υποβληθεί σε MRI με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο (αναμενόταν χθες το απόγευμα), με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού. Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, τότε ο παίκτης χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Μεγάλο πλήγμα.