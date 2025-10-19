Απίστευτο νούμερο: Η Άρσεναλ έφτασε τα 50 γκολ από κόρνερ από το 2022/23

Ένα ακόμη γκολ από κόρνερ χάρισε στην Άρσεναλ τη νίκη στην έδρα της Φούλαμ (0-1) διατηρώντας τη στην πρώτη θέση της Premier League.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα έχει καταστήσει τις στατικές φάσεις ένα τεράστιο όπλο σε βραδιές που δυσκολεύεται να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα φτάνοντας τα επτά τέρματα φέτος στο πρωτάθλημα.

Το χθεσινό τέρμα του Τροσάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ ήταν το 50ο που πετυχαίνουν με τέτοιον τρόπο οι «κανονιέρηδες» στην Premier League από τη σεζόν 2022/23.

Η δεύτερη ομάδα στην αντίστοιχη κατηγορία είναι πολύ πίσω. Η Τότεναμ έχει 34 γκολ με κόρνερ, ενώ 32 έχει η Λίβερπουλ και 29 η Γουέστ Χαμ.

