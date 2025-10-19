Χατ τρικ και «Χρυσό Παπούτσι» για τον Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ τρικ και συνέβαλε σημαντικά στο να νικήσει η Ίντερ Μαϊάμι τη Νάσβιλ SC με 5-2, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στο MLS με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Ο 38χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 29 τέρματα σε 28 αγώνες και βοήθησε την ομάδα του να καταταγεί στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας ενόψει των πλέι οφ, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το «Χρυσό Παπούτσι» στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ο Αργεντινός πρωταθλητής κόσμου, ο οποίος έχει και 19 ασίστ, άφησε πίσω του στην «κούρσα» για τον πρώτο σκόρερ τον Ντενί Μπουανγκά των Λος Άντζελες FC και τον Σαμ Στάριτζ της Νάσβιλ SC, καθώς αμφότεροι... «έμειναν» στα 24 γκολ. Παράλληλα, ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι που κατακτά το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS και ο πρώτος Αργεντινός που αποσπά το συγκεκριμένο βραβείο μετά τον Βαλεντίν «Τάτι» Καστεγιάνος, ο οποίος το κατάφερε με τη Νιου Γιορκ Σίτι FC το 2021.

Ο «ψύλλος» βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 35΄, στο 63΄ (με πέναλτι) και στο 81΄, ενώ είχε και μια ασίστ στον αγώνα με τη Νάσβιλ SC, η οποία προηγήθηκε 2-1 στο ημίχρονο. Ο Μέσι έχει φέτος στην Ίντερ Μαϊάμι συνεισφορά σε 48 γκολ, την ώρα που το σχετικό ρεκόρ στο MLS κατέχει ο Κάρλος Βέλα με 49, ο οποίος το πέτυχε το 2019 για λογαριασμό των Λος Άντζελες FC.

Πλέον, ο Μέσι δείχνει έτοιμος να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα κατακτήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον τίτλο του MVP στο MLS. Ως το Νο 3 στην Ανατολική Περιφέρεια, η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει τη Νάσβιλ SC (Νο 6) στη σειρά για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ, η οποία κρίνεται στις δύο νίκες ("best of three"). Ο εφετινός πρωταθλητής του MLS θα αναδειχθεί στις 6 Δεκεμβρίου.