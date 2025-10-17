Η Ατλέτικο θέλει να κάνει το colpo grosso με τον Λεβαντόφσκι!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γιόρτασε τα 37α γενέθλιά του τον Αύγουστο. Είναι αναμφισβήτητο ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πολωνίας είναι πιο κοντά στην απόσυρση από ποτέ. Η ηλικία του αναφέρεται συχνά στα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, όπου συνεχίζονται οι συζητήσεις για το μέλλον του στη Μπαρτσελόνα. Ενώ ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ηλικία του τον καθιστά όλο και λιγότερο χρήσιμο στην ομάδα, οι αριθμοί φαίνεται να το αντικρούουν.

Στην τρέχουσα σεζόν της La Liga, ο Λεβαντόφσκι έχει αγωνιστεί σε επτά αγώνες, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία από τα γκολ του σημειώθηκαν ως αλλαγή. Αυτό αποδεικνύει ότι παραμένει βασικό «όπλο» στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Ο έμπειρος επιθετικός γίνεται συχνά πρώτο θέμα στα πρωτοσέλιδα τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ισπανία. Δεν πρόκειται μόνο για το συμβόλαιό του που λήγει, αλλά και για μια πιθανή επόμενη ομάδα. Έχουν κυκλοφορήσει φήμες για τη Μίλαν, η οποία παρακολουθεί την περίπτωσή του, ενώ στο τραπέζι πλέον έχει μπει και η Ατλέτικο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε παρακολουθεί στενά την υπόθεση Λεβαντόφσκι. Το συμβόλαιο του Πολωνού επιθετικού λήγει τον Ιούνιο και η ανανέωσή του παραμένει στον «αέρα». Εάν ο Πολωνός φορ δεν ανανεώσει, οι «ροχιμπλάνκος» εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο. Μία μεταγραφή η οποία θα έμοιαζε σε μεγάλο βαθμό με αυτές που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν η Ατλέτικο με τον Λουίς Σουάρες και τον Νταβίντ Βίγια.

Βέβαια, σε περίπτωση που τελικά δεν παραμείνει τη νέα σεζόν ο «Λέβα» στη Βαρκελώνη, τότε η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, καθώς έχει βάλει ήδη στο στόχαστρό της τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο Σέρβος της Γιουβέντους είναι ένας από τους δύο-τρεις επιθετικούς που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερν Μονάχου πάντως να είναι ακόμα μια ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον, ωστόσο εκεί δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, αφού δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα ο Χάρι Κέιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Η «Γηραιά Κυρία» δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την επέκταση της συνεργασίας τους, ενώ ο 25χρονος αγωνίζεται στο Τορίνο από τον Ιανουάριο του 2022, έχοντας καταγράψει 153 εμφανίσεις και πετυχαίνοντας 62 γκολ. Προηγουμένως αγωνίστηκε στη Φιορεντίνα, η οποία τον πούλησε για πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ.

athletiko.gr