Ο Ουναΐ MVP της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο

O πρώην άσος του Παναθηναϊκού ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος παίκτης της ισπανικής ομάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μαρσέιγ κατάφερε να... απεμπλακεί από το συμβόλαιο του Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος είχε μία πολύ καλή χρονιά στην Ελλάδα με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού. Αφού απέρριψε αρκετές προτάσεις, ο Μαροκινός μέσος υπέγραψε στην Τζιρόνα, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του να αγωνισθεί στην LaLiga.

Και όπως απεδείχθη η επιλογή του ήταν εξαιρετική, δεδομένου ότι προσαρμόσθηκε άμεσα στις απαιτήσεις του ισπανικού πρωταθλήματος και εγκλιματίσθηκε ιδανικά στις νέες συνθήκες. Με αποτέλεσμα, ο 25χρονος άσος να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο, καθώς είχε πολύ καλή απόδοση και στους τέσσερις αγώνες που έπαιξε, ενώ σκόραρε στην αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Διαβαστε ακομη